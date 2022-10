Am 12. Spieltag treffen in der 3. Liga heute Rot-Weiss Essen und Dynamo Dresden aufeinander. Ihr möchtet das Duell live verfolgen? Dann seid Ihr hier im Ticker genau richtig!

Abstiegs- gegen Aufstiegskandidat heißt es heute. Wer sich zwischen Rot-Weiss Essen und Dynamo Dresden durchsetzt, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Rot Weiss Essen vs. Dynamo Dresden - Vor Beginn Tore - Aufstellung Essen Golz - Wiegel, Heber, Rios Alonso, Herzenbruch - Tarnat, Rother, Berlinski, Götze, Kefkir - Young Aufstellung Dresden Drljaca - Akoto, Kammerknecht, Knipping, J. Meier - Kulke, Will, Gogia, Weihrauch, A. Arslan - Kutschke

Rot Weiss Essen vs. Dynamo Dresden: 3. Liga JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Christoph Dabrowski ist Trainer von RWE, nachdem er in der abgelaufenen Spielzeit zwischenzeitlich noch bei Hannover an der Seitenlinie stand. Im Vorfeld der Partie erinnert er an die abgelaufenen Partien: 'In den letzten Heimspielen gegen Ingolstadt, Aue und Saarbrücken haben wir gezeigt, dass wir auch gegen die Top-Mannschaften der Liga bestehen und sie sogar besiegen können.' Das wolle man gegen Dresden wiederholen.

Vor Beginn: In der letzten Woche gab es bei Essen den ersten Auswärtssieg bei der Zweitvertretung des SC Freiburg. Beim 3:0 Erfolg trafen Engelmann, Berinski und Ennali.

Vor Beginn: Auch Essen ist neu in der Liga, allerdings als Aufsteiger der Regionalliga West. Bei RWE gab es ähnliche Anpassungsprobleme, sodass erst am 7. Spieltag der erste Dreier gefeiert werden konnte. In den letzten fünf Partien gab es dann aber ganze drei Siege, mit denen sich die Essener auf den 14. Rang hocharbeiten konnten.

Vor Beginn: Aus den ersten fünf Partien holte man nur sechs Zähler. Drei Niederlagen sind für ein Team mit Aufstiegs-Ambitionen natürlich zu wenig. Das positive daran: In den letzten sechs Partien lief es deutlich besser: vier Siege und zwei Remis machen die Sportgemeinschaft in diesem Spielraum ungeschlagen.

Vor Beginn: Nach 11 Spieltagen rangiert die Dynamo als Vorjahres-Absteiger auf dem vierten Platz. Der Rückstand auf die Relegation beträgt einen, auf den zweiten Platz drei Punkte.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Duells zwischen Rot-Weiss Essen und Dynamo Dresden!

© getty Dynamo Dresden ist heute bei Rot-Weiss Essen zu Gast.

Rot Weiss Essen vs. Dynamo Dresden: 3. Liga heute im TV und Livestream

Wenn Ihr das Duell zwischen Essen und Dresden heute live und in Farbe sehen möchtet, habt Ihr Glück! Sowohl der MDR als auch der WDR zeigen die Partie in voller Länge - im Free-TV und im kostenlosen Livestream! Los geht es dort jeweils kurz vor dem Anstoß.

Parallel ist wie gewohnt auch Magenta Sport wieder mit von der Partie. Der Telekomdienst zeigt in dieser Saison alle Drittligaspiele live und in voller Länge. Eine Viertelstunde vor dem Anpfiff, also um 13.45 Uhr, könnt Ihr hier zu den Vorberichten einschalten, parallel bietet Magenta Sport außerdem eine Konferenz an.

Im Gegensatz zu den Öffentlich-Rechtlichen ist Magenta nicht kostenlos. Der Dienst kostet für alle Kunden und Kundinnen der Telekom monatlich 4,65 Euro (Jahresabo) oder 9,95 Euro (Monatsabo) und für alle anderen 9,95 Euro (Jahresabo) oder 16,95 Euro (Monatsabo).

Zu guter Letzt könnt Ihr auch die Einzelpartie ohne Abo buchen. Das kostet bei OneFootball 2,99 Euro.

© getty Rot-Weiss Essen trennen nicht viele Zähler vom Tabellenkeller.

