In der 3. Liga kommt es am heutigen Nachmittag zum Duell zwischen der SpVgg Bayreuth und Dynamo Dresden. Alle Infos rund um die Übertragung im TV, Livestream und Liveticker findet Ihr in diesem Artikel.

Der 10. Spieltag der dritten deutschen Liga hat es in sich. Gleich mehrere hochkarätige Duelle stehen an diesem Wochenende auf dem Spielplan. Ob Saarbrücken gegen Freiburg II, Borussia Dortmund II gegen 1860 München oder eben SpVgg Bayreuth gegen Dynamo Dresden - hier sollte für alle etwas dabei sein.

Für die Sachsen jedenfalls, ergibt sich die Chance, die derzeitige niederlagenfreie Serie weiter auszubauen. So haben die Dresdner - nach einem gehörig misslungenen Saisonstart - die Kurve bekommen und nun zehn Punkte aus den letzten vier Ligaspielen sammeln können.

Die oberfränkischen Bayreuther demgegenüber haben bislang erst einen einzigen Sieg einfahren können. Am vierten Spieltag gelang dem Aufsteiger ein 1:0-Erfolg gegen den VfL Osnabrück. Da man sich darüber hinaus allerdings nur zwei Unentschieden und sechs Niederlagen in die Statistik eintragen konnte, hat sich die Mannschaft von Trainer Thomas Kleine längst auf den Abstiegsrängen festgesetzt. Wie kaum ein anderer Drittligist ist man hier darauf angewiesen zu punkten.

SpVgg Bayreuth vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anstoß, Infos

Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 10. Spieltag

10. Spieltag Datum: Samstag, 1. Oktober

Samstag, 1. Oktober Anpfiff: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Spielort: Hans-Walter-Wild-Stadion in Bayreuth

SpVgg Bayreuth vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für Anhänger und Interessierte: Das Spiel zwischen der SpVgg Bayreuth und Dynamo Dresden wird heute live im Free-TV und kostenlosen Livestream zu sehen sein. Alle nötigen Infos findet Ihr im Folgenden.

SpVgg Bayreuth vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute live im Free-TV

Wer sich das Match heute im linearen Fernsehen zu Gemüte führen möchte, hat dazu gleich zwei Optionen. Denn sowohl der Regionalsender Bayerns (BR) als auch der Mitteldeutschlands (MDR) haben sich die Übertragungsrechte an der Partie gesichert.

Für den Bayerischen Rundfunk wird Lukas Schönmüller das Moderationsheft in die Hand nehmen. Beim Mitteldeutschen Rundfunk ist voraussichtlich René Kindermann im Einsatz. Beide Übertragungen nehmen erst kurz vor Spielbeginn, um 14.00 Uhr, ihren Anfang.

SpVgg Bayreuth vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute im kostenlosen Livestream

Neben der Ausstrahlung im geradlinigen Fernsehen wird das Spiel auch via Livestream zu sehen sein. So stellen beide öffentlich-rechtliche Kanäle einen Stream in der jeweiligen Mediathek zur Verfügung. Eine Anmeldung oder Registrierung ist nicht nötig.

Hier geht's zum Livestream des Bayerischen Rundfunks (BR)

Hier geht's zum Livestream des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR)

Alternativ wird das Spiel auch beim Hauptlizenzinhaber selbst, der Streamingplattform MagentaSport zu sehen sein. Um auf die Übertragung jedoch zugreifen zu können, müsst Ihr in Besitz des entsprechenden Abonnements sein. Wie viel Euch dieses kostet, hängt von zwei Faktoren ab: der Laufzeit und dem Vorhandensein eines Vertrages bei Mutterkonzern Telekom. Hier gelangt Ihr direkt zur Website.

Laufzeit / Telekom-Vertrag? Ja Nein 1 Monat 9,95€ 16,95€ 12 Monate 4,95€ 9,95€

SpVgg Bayreuth vs. Dynamo Dresden, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Des Weiteren gibt es noch eine dritte Option: den Liveticker. Hier können wir Euch auf unseren hauseigenen Ableger verweisen. Diesen füttern wir im Minutentakt mit allen relevanten Infos vom Spielgeschehen in Bayreuth. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker der Partie SpVgg Bayreuth vs. Dynamo Dresden

