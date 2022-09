Rot-Weiss Essen vs. 1. FC Saarbrücken, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Eine Partie steht am 9. Spieltag der 3. Liga noch an, zum Abschluss treffen heute Rot-Weiss Essen und der 1. FC Saarbrücken aufeinander. Die wichtigsten Infos zur Partie und Ihrer Übertragung im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier.

Im letzten Spiel vor der Länderspielpause empfängt Rot-Weiss Essen am heutigen Montagabend den 1. FC Saarbrücken. Die Rollen sind dabei klar verteilt: Aufsteiger Essen konnte sich nach einem schwachen Saisonstart erst in den jüngsten vier Spielen ein wenig stabilisieren und fünf Zähler holen, befindet sich aber dennoch im Tabellenkeller. Der 1. FC Saarbrücken hingegen spielt in dieser Saison um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mit.

Auf dem Papier also eine klare Geschichte, ob die Partie allerdings auch so ausgeht, erfahren wir ab 19 Uhr. Um diese Zeit ist der Anpfiff im Stadion an der Hafenstraße in Essen angesetzt.

Rot-Weiss Essen vs. 1. FC Saarbrücken, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Im Free-TV wird das Duell von Essen und Saarbrücken heute nicht übertragen, der Pay-TV-Sender MagentaSport zeichnet für die Partie verantwortlich. Eine Viertelstunde vor dem Anpfiff geht er auf Sendung.

Neben der 3. Liga hat MagentaSport auch Basketball (Bundeliga, Euro League), Eishockey und vieles mehr im Programm. Der Kostenpunkt? Das hängt davon ab, ob Ihr bereits Kunde oder Kundin der Telekom seid, und wie lange das Abo sein darf. Hier sind die Infos zusammengefasst.

Laufzeit Telekom-Vertrag Kein Telekom-Vertrag 1 Monat 9,95€ 16,95€ 12 Monate 4,95€ 9,95€

Wenn Ihr kein Abonnement abschließen möchtet, könnt Ihr auch das Einzelspiel bei OneFootball buchen. Dort wird die Übertragung von MagentaSport gestreamt.

Rot-Weiss Essen vs. 1. FC Saarbrücken, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Keine Möglichkeit, die Begegnung live und in Farbe zu sehen? Dann haltet Euch einfach mit unserem Liveticker auf dem Laufenden!

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwische Rot-Weiss Essen und dem 1. FC Saarbrücken.

3. Liga Rot-Weiss Essen vs. 1. FC Saarbrücken: Voraussichtliche Aufstellungen

Essen : Golz - Wiegel, Heber, Rios Alonso, Bastians, Young - Götze, Tarnat, Fandrich - Ennali, Engelmann

: Golz - Wiegel, Heber, Rios Alonso, Bastians, Young - Götze, Tarnat, Fandrich - Ennali, Engelmann Saarbrücken: Batz - Frantz, Zellner, Uaferro, Krätschmer - Neudecker, Kerber - Jänicke, Günther-Schmidt - Grimaldi, Jacob

3. Liga, Rot-Weiss Essen vs. 1. FC Saarbrücken - Wichtigste Infos zur Übertragung

Spieltag: 9. Spieltag, 3. Liga

9. Spieltag, 3. Liga Partie: Rot-Weiss Essen vs. 1. FC Saarbrücken

Rot-Weiss Essen vs. 1. FC Saarbrücken Datum: 19. September

19. September Anpfiff: 19:00 Uhr

19:00 Uhr Spielort: Stadion an der Hafenstraße, Essen

Stadion an der Hafenstraße, Essen Übertragung im TV: MagentaSport

Übertragung im Livestream: MagentaSport

Liveticker: SPOX

