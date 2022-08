Viktoria Köln empfängt heute am 4. Spieltag der 3. Liga Dynamo Dresden. Die gesamte Partie könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Viktoria Köln - Dynamo Dresden -:- Tore

Viktoria Köln vs. Dynamo Dresden: 3. Liga JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach drei absolvierten Spieltagen ist diese Begegnung das Aufeinandertreffen des Tabellensiebten gegen den Tabellenachten. Beide Teams haben bisher mit zwei Siegen sechs Punkte eingefahren. Viktoria Köln hat nach ihrer 3:1 Auftaktniederlage gegen Waldhof Mannheim einen 1:0 Heimerfolg gegen Wehen Wiesbaden gefeiert. Am vergangenen Spieltag gelang den Kölnern dann ein eindrucksvoller 4:1 Erfolg gegen den Aufsteiger Rot-Weiss Essen, indem die Elf von Olaf Janßen vor allem Effektivität bewies und ihre wenigen Möglichkeiten vor dem Kasten eiskalt nutzte. Heute wollen die Domstädter vor heimischen Fans ihre Form bestätigen und erneut punkten.

Vor Beginn: Mit einer knappen 3:4-Niederlage startete Dynamo Dresden in die neue Saison. Seit dem folgten jedoch in der Liga drei Siege am Stück, zuletzt gegen den SC Verl. Aber auch Viktoria Köln holte bislang zwei Siege und sechs Punkte, in der Tabelle befinden sich die Teams damit auf den Plätzen sieben und acht. Wer kann die Partie heute für sich entscheiden?

Vor Beginn: Das Duell beginnt heute um 14.00 Uhr im Sportpark Höhenberg in Köln.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen Viktoria Köln und Dynamo Dresden.

Viktoria Köln vs. Dynamo Dresden: 3. Liga JETZT im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

Viktoria Köln: Voll - Koronkiewicz, L. Dietz, Greger, N. May - Fritz, Sontheimer, Risse, Handle, Lankford - R. Meißner

Voll - Koronkiewicz, L. Dietz, Greger, N. May - Fritz, Sontheimer, Risse, Handle, Lankford - R. Meißner Dynamo Dresden: Drljaca - Melichenko, Kammerknecht, Knipping, Park - Will, Shcherbakovski, A. Arslan, Kade, Borkowski - Schäffler

Viktoria Köln vs. Dynamo Dresden: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Magenta Sport zeigt heute das Duell zwischen Viktoria Köln und Dynamo Dresden live und in voller Länge im TV und im Livestream. Die Übertragung beginnt der Pay-TV-Sender um 13.45 Uhr.

Alternativ könnt Ihr die Begegnung auch bei OneFootball im Livestream sehen. Dort wird das Spiel als Einzelstream angeboten, ganz ohne Abo.

