Dynamo Dresden trifft heute in der 3. Liga auf den SC Verl. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker mitverfolgen.

Englische Woche in der 3. Liga! Dynamo Dresden und der SC Verl treten mitten in der Woche im Rahmen eines Meisterschaftsspieles gegeneinander an. Das Duell bietet SPOX heute im Liveticker an.

Dynamo Dresden vs. SC Verl: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden ist mit einem Sieg und einer Niederlage in die neue Spielzeit gestartet, aktuell liegen die Sachsen im Tabellenmittelfeld, die Gäste aus Verl hingegen stehen noch ohne Sieg da - in den ersten beiden Partien spielte man einmal unentschieden und verlor zudem die zweite Partie.

Vor Beginn: Um 19 Uhr geht es los. Gespielt wird im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen Dynamo Dresden und dem SC Verl.

Dynamo Dresden vs. SC Verl: 3. Liga heute im TV und Livestream

Magenta Sport überträgt das Duell heute live und in voller Länge im Pay-TV und im Livestream. Die Vorberichte zur Partie beginnen um 18.45 Uhr, Markus Herwig kommentiert, Stefanie Blochwitz moderiert die Begegnung. Für Magenta Sport braucht Ihr ein Abo.

Darüber hinaus ist Dresden gegen Verl auch bei OneFootball zu sehen.

Dynamo Dresden vs. SC Verl: 3. Liga - Voraussichtliche Aufstellungen

Dresden: Drljaca - Melichenko, Kammerknecht, Knipping, J. Meier - Will - C. J. Conteh, A. Arslan, Kade, Borkowski - Schäffler

