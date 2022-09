Dynamo Dresden vs. BVB II, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Dynamo Dresden misst sich heute in der 3. Liga mit der Reservemannschaft von Borussia Dortmund. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, zeigt Euch SPOX.

Dynamo Dresden konnte am vergangen Spieltag mit einem 1:0-Sieg über Erzgebirge Aue die kurze Abwärtsspirale unterbrechen und steht nun nach sechs Spielen als Zweitligaabsteiger bei drei Siegen und drei Niederlagen.

Dynamo Dresden vs. BVB II, 3. Liga - Ort, Stadion, Spielstätte

Im Rahmen des siebten Spieltags kriegen es die Sachsen am heutigen Samstag, den 3. September, mit der Reservemannschaft von Borussia Dortmund zu tun. Wie die anderen fünf Partien am heutigen Fußballnachmittag wird auch das zwischen Dresden und Dortmund um 14 Uhr angepfiffen. Als Spielstätte dient das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden.

Dynamo Dresden vs. BVB II, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Wer Dynamo Dresden gegen Borussia Dortmund II heute live und in voller Länge verfolgen möchte, kommt nicht um Magenta Sport herum. Der Pay-TV-Sender ist es, der die Begegnung überträgt. Die Vorberichte gehen um 13.45 Uhr, also eine Viertelstunde vor Anpfiff, los. Stefanie Blochwitz macht dabei die Moderatorin, Andreas Mann wurde beauftragt, den Kommentar zu übernehmen.

Es gibt zwei verschiedene Abonnements, die es Euch ermöglichen, Magenta Sport zu nutzen. Dabei wird zwischen Telekom-Kunden und Nicht-Kunden unterschieden. Während die, die Kunden bei der Telekom sind, für das Monatsabo 9,95 Euro und für das Jahresabo 4,95 Euro monatlich zahlen müssen, ist der Preis für die Nicht-Kunden höher. Dieser liegt bei 16,95 Euro (Monatsabo) und bei 9,95 Euro pro Monat (Jahresabo).

Auch bei OneFootball lässt sich das Duell verfolgen. Um den Stream freischalten zu können, wird kein Abo, sondern eine einmalige Zahlung in Höhe von 2,99 Euro benötigt.

Dynamo Dresden vs. BVB II, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Wer jedoch nichts bezahlen, das Spiel aber trotzdem mitverfolgen möchte, kann dies ebenfalls tun - mit dem Liveticker von SPOX, der die wichtigsten Spielereignisse genauestens beschreibt.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Dynamo Dresden und Borussia Dortmund II.

Dynamo Dresden vs. BVB II, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Dynamo Dresden vs. Borussia Dortmund II

Dynamo Dresden vs. Borussia Dortmund II Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 7

7 Datum: 3. September 2022

3. September 2022 Anstoß: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden TV: Magenta Sport

Livestream: Magenta Sport, OneFootball

Liveticker: SPOX

3. Liga: Die aktuelle Tabelle