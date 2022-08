In der 3. Liga tritt Tabellenführer TSV 1860 München heute auswärts bei Viktoria Köln an. SPOX tickert die gesamte Begegnung hier live mit!

Der 6. Spieltag in der 3. Liga wurde gestern bereits vom Hallescher FC und dem SV Meppen eingeläutet, heute geht es mit sechs Begegnungen weiter. Wie das Aufeinandertreffen von Viktoria Köln und 1860 München ausgeht, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Viktoria Köln vs. TSV 1860 München - 0:0 Tore Aufstellung Köln Voll - Koronkiewicz, Siebert, Greger, N. May - Saghiri, Sontheimer, Risse, Handle - Stehle, R. Meißner Aufstellung München Hiller - Lannert, Morgalla, Verlaat, Greilinger - Moll, Lex, Y. Deichmann, Kobylanski, Boyamba - Skenderovic

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Viktoria Köln vs. TSV 1860 München: 3. Liga JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Fünf Spiele, fünf Siege - für die ambitionierten Münchner Löwen läuft die Saison bislang wie am Schnürchen. Ganz im Stile eines Spitzenteams gewinnen sie auch brenzlige Partien, wie zuletzt gegen Verl durch den Siegtreffer in der Nachspielzeit oder auch jüngst das Kartenfestival gegen Halle. Der gelungene Start in die Spielzeit ist umso bemerkenswerter angesichts der Tatsache, das mit Marcel Bär, Phillipp Steinhart und Semi Belkahia drei tragende Säulen nach wie vor verletzt fehlen. Sechzig-Coach Michael Köllner sieht seine Mannschaft aber noch nicht am Zenit: 'Wir können aber noch zulegen, auch wenn wir fünf Spiele in Folge gewonnen haben.' Zudem wird es durch den Erfolg nicht leichter: 'Jeder will der Erste sein, der uns schlägt, aber wir werden alles tun um im sechsten Spiel den sechsten Sieg einzufahren', bekräftigt der Trainer.

Vor Beginn: Die Viktoria muss auf den fehlenden Innenverteidiger Lars Dietz verzichten. Ebenso fehlt auch Sechser Moritz Fritz im Kader der Kölner. Außerdem sitzt Kevin Lankford heute zunächst auf der Bank, wodurch mit Hamza Saghiri, Jamil Siebert und Simon Stehle drei Neue in der Startelf stehen.

Vor Beginn: Bei den Gästen aus München tun sich im Vergleich zum 2:0-Heimsieg gegen Halle zwei Veränderungen in der Startelf auf: Für den rotgesperrten Rieder stopft Moll die Lücke vor der Abwehr, außerdem darf Boyamba nach seiner starken Joker-Leistung gegen Halle von Anfang an ran, wofür Tallig auf die Bank weicht. Skenderovic bekommt in der Sturmspitze erneut den Vorzug vor dem jungen Lakenmacher.

Viktoria Köln vs. TSV 1860 München: Die Aufstellungen

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da! So starten die beiden Vereine in die Partie:

Viktoria Köln: Voll - Koronkiewicz, Siebert, Greger, N. May - Saghiri, Sontheimer, Risse, Handle - Stehle, R. Meißner

Voll - Koronkiewicz, Siebert, Greger, N. May - Saghiri, Sontheimer, Risse, Handle - Stehle, R. Meißner 1860 München: Hiller - Lannert, Morgalla, Verlaat, Greilinger - Moll, Lex, Y. Deichmann, Kobylanski, Boyamba - Skenderovic

Vor Beginn: Besser hätte der Saisonstart für die Münchner nicht laufen können. Nach fünf Spielen haben die Löwen optimale 15 Zähler auf dem Konto, was ihnen mit drei Punkten vor dem SV 07 Elversberg den ersten Tabellenplatz einbringt. Ein Selbstläufer dürfte es heute in Köln allerdings nicht werden, die Rheinländer sind mit drei Siegen aus fünf Begegnungen ebenfalls solide in die aktuelle Spielzeit gekommen.

Vor Beginn: Viktoria empfängt seine Gäste aus dem Süden heute traditionsgemäß im Sportpark Höhenberg in Köln. Ab 14.01 Uhr soll hier der Ball rollen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Viktoria Köln und dem TSV 1860 München.

© getty Der TSV 1860 München ist in der 3. Liga bislang noch ungeschlagen.

3. Liga, Viktoria Köln vs. TSV 1860 München: Voraussichtliche Aufstellungen

Viktoria Köln: Voll - Koronkiewicz, Siebert, Greger, N. May - Saghiri, Sontheimer, Risse, Handle - Stehle, R. Meißner

Voll - Koronkiewicz, Siebert, Greger, N. May - Saghiri, Sontheimer, Risse, Handle - Stehle, R. Meißner 1860 München: Hiller - Lannert, Morgalla, Verlaat, Greilinger - Moll, Lex, Y. Deichmann, Kobylanski, Boyamba - Skenderovic

Viktoria Köln vs. TSV 1860 München: 3. Liga heute im TV und Livestream

Ihr möchtet das Duell live und in Farbe sehen? Dann habt ihr Glück, es wird nämlich kostenfrei im Bayerischen Rundfunk (BR) übertragen - sowohl im Free-TV als auch online im Livestream.

Wie bei sämtlichen Drittligaspielen ist auch Magenta Sport heute dabei. Beim Pay-TV-Sender startet die Übertragung eine gute Viertelstunde vor dem Anpfiff, also um 13.45 Uhr. Moderator ist Tobi Schäfer, das Spiel selbst wird dann von Markus Höhner kommentiert. Wie viel das Angebot kostet, hängt davon ab, ob Ihr bereits bei der Telekom seid. Falls ja, sind 4,95 Euro monatlich im Jahres- und 9,95 Euro im Monatsabo fällig, ansonsten 9,95 Euro bzw. 16,95 Euro.

Darüber hinaus gibt es die Partie auch bei OneFootball, hier kostet der Zugang für das heutige Duell 2,99 Euro.

© getty Der TSV 1860 München ist heute bei Viktoria Köln zu Gast.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle