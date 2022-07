Eine Woche nach der 2. Bundesliga folgt an diesem Wochenende nun die 3. Liga mit der Eröffnung der neuen Saison. Am 1. Spieltag stehen sich deswegen heute Dynamo Dresden und der TSV 1860 München gegenüber. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Gestern wurde die neue Drittligasaison eröffnet, der Großteil des 1. Spieltags findet jedoch am heutigen Samstag, den 23. Juli, statt. Sechs Partien stehen an, darunter auch die zwischen Dynamo Dresden und dem TSV 1860 München.

Wie die anderen fünf Spiele wird auch Dresden vs. 1860 München um 14 Uhr angepfiffen. Gespielt wird im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. Für die Sachsen, die mit Markus Anfang einen neuen Trainer haben, ist heute das erste Spiel seit dem Abstieg aus der 2. Bundesliga in der vergangenen Spielzeit.

Dynamo Dresden vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Wer das Spiel live verfolgen möchte, hat mehrere Möglichkeiten.

Dynamo Dresden vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im Free-TV

Zum einen wird Dynamo Dresden vs. 1860 München im Free-TV in der ARD übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet ab 13.45 Uhr zuerst eine 15-minütige Vorberichterstattung an und zeigt danach die 90 Minuten in Dresden. Folgendes Team wird dafür eingesetzt:

Moderatorin: Esther Sedlaczek

Esther Sedlaczek Kommentator: Eik Galley

Eik Galley Experte: Thomas Broich

© getty Markus Anfang ist neuer Trainer von Dynamo Dresden.

Dynamo Dresden vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im Pay-TV

Außerdem wurde auch Magenta Sport, der Anbieter der Telekom, für die Übertragung beauftragt. Andreas Mann kommentiert, Anett Sattler moderiert die Partie ab 13.45 Uhr.

Anders als die ARD verlangt Magenta Sport ein Abonnement, das je nachdem, ob Ihr Kunden bei der Telekom seid oder nicht, unterschiedlich kostspielig ist. Die, die Kunden sind, zahlen 4,95 Euro oder (Jahresabo) 9,95 Euro pro Monat (Monatsabo). Nicht-Telekom-Kunden müssen hingegen 9,95 Euro (Jahresabo) oder 16,95 Euro je Monat (Monatsabo) hinblättern.

Dynamo Dresden vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute live im Livestream

Beide Anbieter - sowohl die ARD als auch Magenta Sport - bieten zudem auch jeweils einen Livestream an. Der Livestream der ARD bei sportschau.de ist kostenlos, der von Magenta Sport ist wiederum kostenpflichtig.

Dynamo Dresden vs. TSV 1860 München, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, das Spiel live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem ausführlichen Liveticker an. Mit diesem verpasst Ihr garantiert nichts Wichtiges.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen Dynamo Dresden und dem TSV 1860 München.

Dynamo Dresden vs. TSV 1860 München, 3. Liga - Voraussichtliche Aufstellungen

Dynamo Dresden: Drljaca - Melichenko, Ehlers, Knipping, Park - Akoto - C. J. Conteh, A. Arslan, Kade, Borkowski - Kutschke

Drljaca - Melichenko, Ehlers, Knipping, Park - Akoto - C. J. Conteh, A. Arslan, Kade, Borkowski - Kutschke TSV 1860 München: Hiller - Lannert, Belkahia, Verlaat, Steinhart - Rieder - Tallig, Y. Deichmann, Kobylanski, Lex - Lakenmacher

3. Liga: Die aktuelle Tabelle