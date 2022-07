In dieser Saison werden erneut ausgewählte Partien der 3. Liga live im Free-TV gezeigt - auch an diesem Spieltag. Spiele, Ansetzungen, Zeitplan, Sender, Übertragung im Free-TV und Livestream - die wichtigsten Infos zu den heutigen Spielen im Free-TV findet Ihr hier bei SPOX.

Die 3. Liga ist wieder im Gange! Die Saison 2022/23 wurde eröffnet, geändert hat sich nicht viel. Auch in dieser Saison kämpfen 20 Mannschaften von Spieltag zu Spieltag um Punkte, insgesamt 38 Runden werden absolviert. Am Ende schaffen es zwei Mannschaften direkt in die 2. Bundesliga, der Drittplatzierte muss in der Relegation in zwei Spielen gegen den 16. der 2. Liga ran.

Was den Spielplan betrifft, gibt es jedoch etwas zu beachten: Nach dem 13. November macht die 3. Liga eine Pause bis Mitte Januar aufgrund der Weltmeisterschaft in Katar. Anschließend finden die restlichen Spieltage bis Ende Mai statt.

3. Liga, Übertragung heute live im Free-TV: Spiele, Ansetzungen, Zeitplan, Sender, Livestream

Der Pay-TV Sender Magenta Sport hat sich die Rechte an der kompletten Saison der 3. Liga gesichert. Wer also alle Spiele der 3.Liga sehen möchte, wird nicht am Pay-TV Sender vorbeikommen. Für alle Telekom-Kunden kostet der Dienst 4,95 Euro monatlich im Jahresabo und in der monatlichen Option 9,95 Euro monatlich. Die Preise steigen an, wenn Ihr keine Kunden der Telekom seid. 9,95 Euro im Monat kostet dann die Jahresabo-Variante und das Monatsabo 16,95 Euro je Monat.

Im Laufe der Saison werden jedoch ausgewählte Spiele der 3. Liga auch im Free-TV übertragen. Hier erfahrt Ihr, welche Partien heute betroffen sind und wo genau sie gezeigt werden.

© getty Die 3. Liga wurde am 22. Juli eröffnet.

3. Liga, Übertragung heute live im Free-TV: Spiele, Ansetzungen, Zeitplan, Sender

Am 1. Spieltag hat die 3. Liga zwei Duelle zu bieten, die im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden: Dynamo Dresden gegen 1860 München wird in der ARD angeboten, VfB Oldenburg gegen den SV Meppen im Norddeutschen Rundfunk (NDR).

Beide Partien werden nicht nur im Free-TV, sondern auch im Livestream gezeigt. In beiden Fällen ist der Livestream kostenlos.

Spieltag Begegnung Datum Anstoß Sender 1 Dynamo Dresden - 1860 München Samstag, 23. Juli 14 Uhr ARD 1 VfB Oldenburg - SV Meppen Samstag, 23. Juli 14 Uhr NDR

3. Liga, Übertragung heute live im Free-TV: Der Spieltag im Liveticker

Zudem könnt Ihr heute nicht nur die beiden Partien, die im Free-TV übertragen werden, sondern auch alle anderen im Liveticker bei SPOX verfolgen. Im Laufe der Saison wird jedes einzelne Drittligaspiel getickert.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle