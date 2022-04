Würzburger Kickers vs. Kaiserslautern, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Auftakt des 33. Spieltags treffen heute in der 3. Liga die Würzburger Kickers und der 1. FC Kaiserslautern aufeinander. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Der 33. Spieltag der 3. Liga wird am heutigen Freitag, den 8. April, mit der Partie Würzburger Kickers vs. 1. FC Kaiserslautern eröffnet. Um 19 Uhr geht die Partie in der Flyeralarm-Arena in Würzburg los.

Es ist das Duell zwischen dem Achtzehnten aus Würzburg und dem Tabellenzweiten Kaiserslautern. Während die Würzburger Kickers um den Klassenerhalt kämpfen, sind die Lauterer mitten im Kampf um den Aufstieg. Nach der 1:2-Niederlage des Tabellenführers 1. FC Magdeburg gegen Viktoria Berlin am Montag beträgt der Rückstand auf die Spitze noch sechs Punkte. Das Polster der Weiß-Blauen ist jedoch dicker als es aussieht, da sie zwei Spiele weniger als der FCK haben.

© imago images Der 1. FC Kaiserslautern marschiert in Richtung 2. Bundesliga.

Würzburger Kickers vs. Kaiserslautern, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Wie die anderen Spiele der 3. Liga wird auch das Duell zwischen Würzburg und Kaiserslautern live und in voller Länge von Magenta Sport, dem Anbieter der Telekom, übertragen. Die Vorberichterstattung geht um 18.30 Uhr los. Folgendes Personal wird dafür eingesetzt:

Kommentar: Markus Höhner

Markus Höhner Moderation: Anett Sattler

Anett Sattler Experte: Martin Lanig

Je nachdem, ob Ihr Kunde bei der Telekom seid oder nicht, sind die Kosten für das Abonnement unterschiedlich. Die, die nicht Kunden sind, müssen für das Monatsabo 16,95 Euro monatlich und für das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat zahlen. Wer jedoch Kunde bei der Telekom ist, muss nur 4,95 Euro pro Monat blechen.

Außerdem gibt es das Spiel auch bei OneFootball zu sehen. Die Kosten für das Einzelspiel betragen 2,99 Euro.

Würzburger Kickers vs. Kaiserslautern, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Solltet Ihr kein Magenta-Sport-Abo haben und auch nichts für OneFootball zahlen wollen, könnt Ihr dank SPOX das Duell im Liveticker kostenlos mitverfolgen. Tore, Elfmeter, Platzverweise - wir beschreiben die wichtigsten Ereignisse.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen Würzburg und Kaiserslautern.

Würzburger Kickers vs. Kaiserslautern, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Würzburger Kickers - 1. FC Kaiserslautern

Würzburger Kickers - 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 33

33 Datum: 8. April 2022

8. April 2022 Anstoß: 19 Uhr

19 Uhr Ort: Flyeralarm-Arena, Würzburg

Flyeralarm-Arena, Würzburg TV: Magenta Sport, OneFootball

Liveticker: SPOX

3. Liga: Die aktuelle Tabelle