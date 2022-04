Der SV Wehen-Wiesbaden und der 1. FC Kaiserslautern eröffnen den 35. Spieltag der 3. Liga. Hier gibt es die Partie im Liveticker.

Der 1. FC Kaiserslautern kämpft um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, gastiert dazu heute zum 35. Spieltag der 3. Liga beim SV Wehen-Wiesbaden. SPOX tickert die 90 Minuten live mit.

Wehen-Wiesbaden vs. Kaiserslautern: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FCK geht als Favorit in die Begegnung, befindet sich in der Tabelle auf dem zweiten Rang und damit auf Kurs Richtung Aufstieg in die 2. Bundesliga. Die Wiesbadener belegen dagegen den achten Platz, die heutigen Gegner trennen derzeit 17 Punkte.

Vor Beginn: Mit dem Duell SV Wehen-Wiesbaden gegen 1. FC Kaiserslautern beginnt am heutigen Freitag in der 3. Liga Spieltag Nummer 35. Anstoß ist um 19 Uhr, Schauplatz die Brita-Arena.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker!

Wehen-Wiesbaden vs. Kaiserslautern: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Wehen-Wiesbaden: Stritzel - Stanic, Mockenhaupt, Carstens, Rieble - Mrowca, Taffertshofer - Goppel, Wurtz, Thiel - Nilsson

Stritzel - Stanic, Mockenhaupt, Carstens, Rieble - Mrowca, Taffertshofer - Goppel, Wurtz, Thiel - Nilsson Kaiserslautern: Raab - Tomiak, Winkler, Hippe - Hercher, Ciftci, Ritter, Zuck - Wunderlich, Hanslik - Boyd

Wehen-Wiesbaden vs. Kaiserslautern: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Wie alle anderen Spiele der 3. Liga zeigt Magenta Sport auch das Duell zwischen Wehen Wiesbaden und Kaiserslautern. Übertragungsstart ist um 18.30 Uhr. Sowohl Telekom-Kunden als auch Nicht-Telekom-Kunden können Magenta Sport verwenden. Vorteile in Bezug auf das Finanzielle genießen jedoch nur die, die Kunden bei der Telekom sind. Sie zahlen nämlich weniger. Während Nicht-Telekom-Kunden für das Monats-Abo 16,95 Euro im Monat und für das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat zahlen, dürfen Telekom-Kunden Magenta Sport für 4,95 Euro je Monat nutzen.

Ganz ohne Abo könnt Ihr das Spiel auch bei OneFootball schauen. Da reicht nämlich nur eine Zahlung in Höhe von 2,99 Euro aus, um das Einzelspiel freizuschalten.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle