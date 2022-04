Der VfL Osnabrück ist am 34. Spieltag der 3. Liga zu Gast beim TSV 1860 München. Die Partie könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga muss der TSV 1860 München am heutigen 34. Spieltag in der 3. Liga gegen den VfL Osnabrück, der ebenfalls oben mitmischt, ran. Das gesamte Spielgeschehen gibt es bei SPOX im Liveticker.

TSV 1860 München vs. VfL Osnabrück: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Aufstiegskampf in der 3. Liga! Mit dem TSV 1860 München und dem VfL Osnabrück stehen sich heute zwei Mannschaften gegenüber, die noch im Rennen um den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse sind. Die Münchner sind aktuell Tabellenvierter mit 52 Punkten. Osnabrück folgt direkt dahinter auf Rang fünf und hat lediglich einen Zähler weniger als der heutige Kontrahent. Im Gegensatz zu den Löwen haben die Niedersachsen zudem ein Spiel weniger absolviert.

Vor Beginn: Um 14 Uhr geht's los. Das Stadion an der Grünwalder Straße (München) dient als Spielstätte.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Drittligapartie am 34. Spieltag zwischen dem TSV 1860 München und dem VfL Osnabrück.

TSV 1860 München vs. VfL Osnabrück: 3. Liga heute im TV und Livestream

Der Bayerische Rundfunk und der Norddeutsche Rundfunk übertragen die Partie im Free-TV und im Livestream. Magenta Sport, der Rechteinhaber der 3. Liga, bietet die Partie ebenfalls an. Um 13.45 Uhr beginnt die Vorberichterstattung. Folgendes Duo wird dafür eingesetzt:

Kommentar: Franz Büchner

Franz Büchner Moderation: Simon Köpfer

Bei OneFootball wird das Spiel ebenfalls angeboten. Der Preis für das Einzelspiel beträgt 2,99 Euro.

TSV 1860 München vs. VfL Osnabrück: 3. Liga - Voraussichtliche Aufstellungen

TSV 1860 München: Hiller - Y. Deichmann, Belkahia, Salger, Greilinger - Moll - Tallig, Biankadi, Neudecker, Lex - Bär

VfL Osnabrück: Kühn - O. Traoré, Gugganig, Trapp, Kleinhansl - L. Kunze, S. Köhler, Bapoh - Klaas, Heider, Opoku

3. Liga: Die aktuelle Tabelle