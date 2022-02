Die letzte Begegnung des 27. Spieltags in der 3. Liga wird zwischen dem TSV 1860 München und dem Halleschen FC ausgetragen. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Match heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Zum insgesamt zwölften Mal in der Geschichte treffen die beiden Mannschaften aufeinander. Neben vier Begegnungen in der zweiten Liga, in den frühen 90er-Jahren, stand man sich mittlerweile auch schon sieben Mal in der dritten Spielklasse gegenüber. Hier liegt der Vorteil klar auf Seiten der Süddeutschen: Seit 2019 haben die Münchner nicht mehr gegen Halle verloren. Auf vier Siege von 2019 bis 2021, folgte ein 1:1-Unentschieden im vergangenen September.

TSV 1860 München vs. Hallescher FC, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: 3. Liga (2021/22)

3. Liga (2021/22) Spieltag: 27. Spieltag

27. Spieltag Datum: Montag, der 21. Februar 2022

Montag, der 21. Februar 2022 Anstoß: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Stadion: Stadion an der Grünwalder-Straße, München

TSV 1860 München vs. Hallescher FC, Übertragung: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für alle Spiele der 3. Fußballliga Deutschlands liegen in dieser Saison in Händen des Streaminganbieters MagentaSport.

Welche Abomodelle Euch zur Wahl stehen und wann die Übertragung ihren Anfang nehmen wird, erklären wir Euch jetzt.

© imago images Spiel ohne Sieger! Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften mit 1:1.

TSV 1860 München vs. Hallescher FC, Übertragung: 3. Liga heute im Livestream

Um das Match zwischen dem TSV 1860 München und dem Halleschen FC heute im Livestream verfolgen zu können, benötigt Ihr ein entsprechendes Abonnement. Der Kostenpunkt für ein solches ist allerdings von verschiedenen Faktoren abhängig. Dazu zählen zum einen die Vertragslänge und zum anderen das Vorhandensein eines Vertrages bei MagentaSport-Mutter Telekom.

Der folgenden Übersicht könnt Ihr entnehmen, wie viel ein MagentaSport-Abonnement Euch kosten würde. Die Preisangaben des Jahresabos beziehen sich auf die monatlichen Beträge, die insgesamt zwölf Mal fällig werden. Hier kommt Ihr direkt zur Website der Plattform.

Vertragslänge/Telekom-Vertrag? Ja Nein Monatsabo 9,95€ 16,95€ Jahresabo 4,95€ 9,95€

Dank einer Kooperation von MagentaSport und Fußballplattform OneFootball gibt es alternativ dazu auch noch eine zweite Option: Für einmalige 2,99€ könnt Ihr den Zugriff auf die Übertragung des Einzelspiels erwerben. Wer also nicht allzu häufig Spiele der 3. Liga live verfolgt, könnte von diesem Modell profitieren. Hier geht's direkt zur Seite.

TSV 1860 München vs. Hallescher FC, Übertragung: 3. Liga heute im TV

Es wird keine Möglichkeit geben, das Spiel im linearen Fernsehen zu sehen.

TSV 1860 München vs. Hallescher FC, Übertragung: 3. Liga heute im Liveticker

Ihr könnt Euch das Spiel nicht anschauen, wollt aber dennoch nichts verpassen? Dann haben wir die Lösung für Euch: Den SPOX-Liveticker. Updates im Minutentakt halten Euch stets auf dem Laufenden, sodass Ihr garantiert nichts verpasst.

Hier geht's zum Liveticker der Partie TSV 1860 München vs. Hallescher FC

TSV 1860 München vs. Hallescher FC, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

TSV 1860 München: Hiller - Belkahia, Tallig, Lang - Goden, Y. Deichmann, Dressel, Steinhart, Neudecker - Bär, Lex

Hiller - Belkahia, Tallig, Lang - Goden, Y. Deichmann, Dressel, Steinhart, Neudecker - Bär, Lex Hallescher FC: Schreiber - Vollert, Nietfeld, Landgraf - Kreuzer, Löhmannsröben, Titsch Rivero, Guttau, Wosz - Eberwein, Huth

TSV 1860 München vs. Hallescher FC, Übertragung: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle am Montag des 27. Spieltags