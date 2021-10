FSV Zwickau vs. MSV Duisburg: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga trifft der FSV Zwickau auf den MSV Duisburg. Alle Informationen zu der Übertragung heute live im TV und Livestream sowie dem Liveticker zum Spiel bekommt Ihr hier.

Der MSV Duisburg hat am Donnerstag die Reißleine gezogen. Der Fußball-Drittligist trennte sich von Trainer Pavel Dotchev. Wie der MSV mitteilte, übernimmt Jugendcheftrainer Uwe Schubert für den Übergang.

Schubert wird demnach auch am 16. Oktober beim nächsten Ligaspiel beim FSV Zwickau die Verantwortung tragen. Für den MSV ist es der dritte Trainerwechsel innerhalb von elf Monaten.

FSV Zwickau vs. MSV Duisburg: Stadion, Datum und Anpfiff

FSV Zwickau gegen MSV Duisburg - dies ist das Match am 16.10.2021 um 14:00 Uhr. Das Spiel wird im Rahmen des 12. Spieltags der 3. Liga in angepfiffen. Das Match findet in der "GGZ-Arena" in Zwickau statt.

3. Liga: FSV Zwickau vs. MSV Duisburg heute live im TV und Livestream

Das Drittligaduell zwischen Zwickau und Duisburg wird heute nicht im frei empfänglichen Fernsehen gezeigt.

Dafür ist auch in der neuen Saison weiter Verlass auf MagentaSport, das alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge zeigt. Für Telekom-Kunden kostet ein Jahresabo 4,95 Euro monatlich, alle anderen Jahresabonnenten müssen 9,95 Euro pro Monat zahlen. Auch ein einzelner Monat ist zu haben, kostet allerdings 16,95 Euro.

Das Spiel Viktoria Berlin vs. Kaiserslautern könnt Ihr mit MagentaSport am Fernseher empfangen oder mit der MagentaSport-App am PC, Tablet oder Smartphone als Livestream sehen.

© getty Der MSV Duisburg um ihren Spieler Moritz Stoppelkamp will gegen Zwickau Punkte holen.

3. Liga: FSV Zwickau vs. MSV Duisburg heute im Liveticker

Alle Spiele der 3. Liga könnt Ihr auch in dieser Saison wieder mit den SPOX-Livetickern verfolgen! Wir sind wie immer live und exklusiv dabei.

Hier geht's zum Liveticker Zwickau vs. Duisburg.

Hier geht's zur Samstags-Konferenz der 3. Liga.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

Form-Check Zwickau: In den letzten fünf Spielen gab es zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gewannen sie mit 1:0 gegen Osnabrück beim Auswärtsspiel, davor spielte Zwickau gegen Freiburg II . Das Spiel endete mit einem Unentschieden.

Form-Check Duisburg: In den letzten fünf Spielen gab es zwei Siege, kein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt verloren sie mit 0:1 gegen SV Meppen vor heimischer Kulisse, davor spielte Duisburg gegen Viktoria Köln . Das Spiel endete mit einer Niederlage.