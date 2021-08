Münchner Derby in der 3. Liga! Der TSV 1860 empfängt heute Türkgücü. SPOX begleitet das Duell im Liveticker. Hier findet Ihr den Ticker zur Konferenz der 3.Liga.

Am 3. Spieltag der 3. Liga kommt es unter anderem zu einem Stadtduell zwischen dem TSV 1860 München und Türkgücü München. Wir tickern das Spiel live für Euch mit.

TSV 1860 München vs. Türkgücü München: 3. Liga JETZT LIVE

TSV 1860 München vs. Türkgücü München - 0:0 Tore Aufstellung 1860 Hiller - Deichmann, Lang, Salger, Steinhart - Moll - Biankadi, Dressel, Lex - Mölders, Bär Aufstellung Türkgücü München Vollath - Kuhn, Rieder, Mavraj, Hertner - Irving, Kehl-Gomez - Sararer, Türpitz - Vrenezi, Kusic Gelbe Karten Hiller (6.), Deichmann (8.)

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

TSV 1860 München vs. Türkgücü München: 3. Liga JETZT im Liveticker - 0:0

27. Nach der Trinkpause müssen sowohl 1860 als auch Türkgücü erstmal wieder ihren Rhythmus finden.

24. Die Mannschaften verabschieden sich an die Seitenlinien für die Trinkpause. Nach einer spektakulären ersten Viertelstunde hat man den Teams die hohen Temperaturen angemerkt.

23. Nach einem Eckball ist René Vollath zur Stelle und fängt den Ball. Der Schlussmann der Gäste hatte trotz der vielen Aufregung bislang wenig zu tun.

21. Gegenüber gib es Aufregung! Links kommt Lex zur Flanke, überspielt Mölders am ersten Pfosten, doch hinten rauscht Bär heran. An Römling kämpft er sich vorbei, doch trifft den Ball dann nur unkontrolliert mit dem Schenkel. Vom Bein springt das Spielgerät ins Aus.

18. Guter Kopfball des aufgerückten Lang, der einen weiten Freistoß von Moll in Empfang nimmt, knapp im Strafraum allerdings über den rechten Winkel nickt.

14. Im Gegenzug sucht die Mannschaft von der Heinrich-Wieland-Straße den Konter, doch Vrenezis Zuspiel in die Spitze ist ein wenig zu lang.

13. Da ist die Chance für 1860! Rechts setzt sich Biankadi ganz leicht gegen Chato durch, zieht bis zur Grundlinie und spielt dann quer. Der Ball gerät etwas in den Rücken von Bär, weshalb Kuhn noch dazwischen geht und das zweite Saisontor der Löwen verhindert.

11. Der TSV bringt etwas Ruhe ins Spiel. Die Gastgeber wirken in den ersten zehn Minuten nicht auf der Höhe.

9. Schon wieder Pfostenpech für Türkgücü! Petar Sliskovic schlägt den Ball lang bis zum zweiten Pfosten. Im Zentrum verpasst Chato hauchzart, sodass die Kugel hinten ans Aluminium und nach rechts hinaus springt!

TSV 1860 München vs. Türkgücü München: 3. Liga JETZT im Liveticker - Hiller früh mit Gelb

8. Gelbe Karte für Yannick Deichmann (TSV 1860 München) Der nächste Löwe verschätzt sich, diesmal hinten rechts, und behilft sich ebenfalls mit der Hand. Dafür sieht auch Deichmann den Karton.

6. Gelbe Karte für Marco Hiller (TSV 1860 München) Der Torwart sieht nur Gelb! Bei einem langen Ball stürmt er aus dem Tor, doch der Ball erreicht ihn unerwartet auf Brusthöhe. Gedankenverloren fängt er den Ball außerhalb des Strafraums mit den Händen, obwohl ihm zwei Stürmer entgegenlaufen, doch Schiedsrichter Schlager zückt nur die Gelbe Karte!

5. Mavraj reißt seinen Gegenspieler und sorgt für Aufregung, weil er den liegenden Spieler anschließend mit dem Fuß antippt. Der anschließende Freistoß sorgt für weniger Lautstärker und fliegt unberührt ins Toraus.

3. Gegen Hottmann lässt sich Niklas Lang sogar einen Moment zu viel Zeit und hat Glück, dass der pressende Stürmer den Ball nur ins Seitenaus blockt. Pfosten!

3. Es herrschen knapp 30 Grad Celsius in München. Beide Mannschaften laufen dennoch hoch an und geben Gas.

2. Vom linken Strafraumeck sucht Lex mit seiner Flanke Sturmtank Mölders im Sechzehner, doch überspielt den Kollegen. Vollath stößt ab.

1. Mölders führt den Anstoß für die Löwen aus. Los geht die wilde Fahrt!

TSV 1860 München vs. Türkgücü München: 3. Liga JETZT im Liveticker - Anpfiff 1.Halbzeit

Vor Beginn: Der Schiedsrichter der heutigen Partie heißt Daniel Schlager. Dem bundesligaerfahrenen 31-jährigen aus Rastatt assistieren Jonas Weickenmeier und Felix Prigan mit den Fahnen in der Hand.

Vor Beginn: So Beginnen die Mannen von Petr Ruman: Vollath - Kuhn, Rieder, Mavraj, Hertner - Irving, Kehl-Gomez - Sararer, Türpitz - Vrenezi, Kusic

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da. So starten die Giesinger ins Stadtduell: Hiller - Deichmann, Lang, Salger, Steinhart - Moll - Biankadi, Dressel, Lex - Mölders, Bär

Vor Beginn: Gegen den SV Darmstadt spielten die Löwen einen guten Ball, weshalb Trainer Michael Köllner im Vergleich zum DFB-Pokal keinen Grund für Veränderungen sieht. Sogar die Bank empfängt exakt dieselben Spieler. Dafür kamen Ersatz- und Jugendspieler im Bayerischen Pokal zum Einsatz.

Vor Beginn:Die Landeshauptstadt glänzt mit bestem Wetter. Fast 30 Grad Celsius werden den Spielern sicherlich etwas zu schaffen machen. Es ist weit und breit keine Wolke zu sehen.

Vor Beginn: 1860 geht als Favorit in die Partie - auch aufgrund der bisherigen Ausbeute. Nach zwei Spieltagen hat der TSV mit einem Sieg und einem Unentschieden vier Punkte auf dem Konto. Türkgücü hat zweimal Remis gespielt, steht demnach bei zwei Zählern.

Vor Beginn: In München findet am heutigen Samstag, den 14. August ein Stadtduell statt - ohne Beteiligung des FC Bayern. In der 3. Liga stehen sich der TSV 1860 und Türkgücü gegenüber. Los geht es um 14 Uhr, Schauplatz ist das Stadion an der Grünwalder Straße.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker!

TSV 1860 München vs. Türkgücü München: 3. Liga heute im Liveticker - Die Aufstellungen

TSV 1860 München: Hiller - Deichmann, Lang, Salger, Steinhart - Moll - Biankadi, Dressel, Lex - Mölders, Bär

Hiller - Deichmann, Lang, Salger, Steinhart - Moll - Biankadi, Dressel, Lex - Mölders, Bär Türkgücü München: Vollath - Kuhn, Rieder, Mavraj, Hertner - Irving, Kehl-Gomez - Sararer, Türpitz - Vrenezi, Kusic

TSV 1860 München vs. Türkgücü München: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Das Münchner Duell lässt sich heute sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV verfolgen. Kostenlos verfolgen könnt Ihr 1860 gegen Türkgücü beim BR (Bayrischer Rundfunk), der dazu dann auch online einen Livestream anbietet. Über beide Wege - TV und Livestream - seht Ihr die 90 Minuten ebenso bei MagentaSport, dem kostenpflichtigen Dienst der Telekom.

3. Liga: Die Tabelle am 3. Spieltag im Überblick