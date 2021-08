In der 3. Liga empfängt der mit zwei Siegen gestartete Aufsteiger Viktoria Berlin heute den 1. FC Kaiserslautern. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

3. Liga: Viktoria Berlin vs. 1. FC Kaiserslautern heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Aufsteiger Viktoria Berlin ist mit zwei Siegen überraschend stark in die Saison 2021/22 gestartet, war nach zwei Spieltagen sogar das einzige Team mit zwei Siegen. Der mit großen Ambitionen in die Saison gegangene 1. FC Kaiserslautern holte dagegen bisher erst einen Punkt. Zudem kam am vergangenen Montag das Aus in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Gelingt den Roten Teufel heute die Wende?

Vor Beginn: Das erste Drittligaduell des heutigen Tages beginnt um 13 Uhr im Stadion Lichterfelde. In diesem dürfen 5000 Zuschauer die Partie sehen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Drittligaspiels zwischen Viktoria Berlin und dem 1. Kaiserslautern.

3. Liga: Viktoria Berlin vs. 1. FC Kaiserslautern heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Viktoria Berlin gegen den 1. FC Kaiserslautern ist heute exklusiv bei MagentaSport, das alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge zeigt, zu sehen. Für Telekom-Kunden kostet ein Jahresabo 4,95 Euro monatlich, alle anderen Jahresabonnenten müssen 9,95 Euro pro Monat zahlen. Auch ein einzelner Monat ist zu haben, kostet allerdings 16,95 Euro.

Ihr könnt das Spiel mit MagentaSport am Fernseher empfangen oder mit der MagentaSport-App am PC, Tablet oder Smartphone als Livestream sehen.

3. Liga: Viktoria Berlin vs. 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und Livestream

Sprint - Gunte, Lewald, Kapp - Pinckert, Menz, Jopek, Y. Becker - Cigerci - Lucas Falcao, Küc 1. FC Kaiserslautern: Raab - D. Schad, Senger, Tomiak, Zuck - Klingenburg, Götze - J. Zimmer, Wunderlich, Hanslik - Huth

3. Liga: Die aktuelle Tabelle