Die Klubs der 3. Liga stehen schon in den Startlöchern, am heutigen Freitag wird die Saison 2021/22 in der 3. Liga eröffnet. Doch welche Spiele sind im Free-TV zu sehen? Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung des 1. Spieltags der 3. Liga live im TV und Livestream.

Am Freitag, dem 23. Juli, hätte die Saison 2020/21 der 3. Liga mit dem Spiel VfL Osnabrück gegen MSV Duisburg eröffnet werden sollen. Aufgrund von Corona-Fällen wurde die Partie jedoch abgesagt.

Wann das Spiel nachgeholt wird ist noch unklar. Ein Auftaktspiel für die neue Saison gibt es daher nicht.

Stattdessen eröffnen die sechs Begegnungen am Samstagnachmittag die neue Spielzeit.

3. Liga: Alle Begegnungen am 1. Spieltag im Überblick

Datum Heim Uhrzeit Gast 23. Juli 2021 VfL Osnabrück abgesagt MSV Duisburg 24. Juli 2021 TSV Havelse 14:00 1. FC Saarbrücken 24. Juli 2021 Waldhof Mannheim 14:00 Magdeburg 24. Juli 2021 1. FC Kaiserslautern 14:00 Eintracht Braunschweig 24. Juli 2021 Hallescher FC 14:00 SV Meppen 24. Juli 2021 1860 München 14:00 Würzburger Kickers 24. Juli 2021 FSV Zwickau 14:00 Borussia Dortmund II 25. Juli 2021 FC Viktoria Berlin 13:00 FC Viktoria Köln 25. Juli 2021 SC Verl 14:00 Türkgücü München 26. Juli 2021 SC Freiburg II 19:00 SV Wehen Wiesbaden

3. Liga heute live im Free-TV? Übertragung des 1. Spieltags im TV und Livestream

Für alle Spiele der 3. Liga ist MagentaSport eure Anlaufstelle. Als Kunden könnt Ihr dort alle Spiele am Fernseher oder im Livestream sehen. Falls Ihr ein Jahresabo abschließt, kostet euch der Streamingdienst monatlich 9,95 Euro. Einzelne Monate kosten 16,95 Euro.

Einzelne Spiele der 3. Liga werden außerdem im frei empfänglichen Fernsehen gezeigt. Hier die Free-TV-Spiele des 1. Spieltags:

1860 München - Würzburger Kickers am 24. Juli um 14 Uhr im BR

1. FC Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig am 24. Juli um 14 Uhr im SWR

Hallescher FC - SV Meppen am 24. Juli um 14 Uhr im MDR

© getty Sascha Mölders von 1860 München war in der vergangenen Saison einer der besten Stürmer der 3. Liga.

3. Liga: Der 1. Spieltag im Liveticker

Wie gehabt könnt Ihr außerdem alle Spiele der 3. Liga ab dem 1. Spieltag mit den SPOX-Livetickern verfolgen. Die Ticker versorgen euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen aus den jeweiligen Stadien. Dort könnt Ihr außerdem den Konferenz-Ticker auswählen und den Übersicht über alle Spiele behalten.

Hier entlang zur Ticker-Übersicht.

Hier entlang zum Konferenz-Ticker des 1. Spieltags am Samstag.

3. Liga: Die Abschlusstabelle der Saison 2020/21

Als Tabellenvierter der Vorsaison gilt 1860 München auch dieses Jahr wieder als einer der Favoriten für einen Aufstieg in die 2. Liga.