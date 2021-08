1. FC Magdeburg vs. MSV Duisburg: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 4. Spieltag der 3. Liga erwartet heute der 1. FC Magdeburg den MSV Duisburg. Wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

3. Liga: 1. FC Magdeburg vs. MSV Duisburg - Datum, Zeit, Ort, Infos

Spitzenspiel in der 3. Liga! Am heutigen Samstag empfängt der 1. FC Magdeburg den MSV Duisburg. Der Anstoß erfolgt in der MDCC-Arena um 14 Uhr.

Der MSV Duisburg gewann am vergangenen Mittwoch auch sein zweites Nachholspiel nach der Corona-Zwangspause zu Saisonbeginn. Die Zebras siegten beim VfL Osnabrück mit 1:0.

Noch besser startete Magdeburg in die Saison 2021/22. Der 1. FCM ist nach zwei Siegen und einem Unentschieden noch ungeschlagen. Eine Niederlage setzte es dafür in der 1. Runde des DFB-Pokals. Beim 2:3 gegen Zweitligist FC St. Pauli zeigte Magdeburg aber, dass in dieser Saison mit dem Team zu rechnen ist.

Begegnung: 1. FC Magdeburg - MSV Duisburg

1. FC Magdeburg - MSV Duisburg Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Datum: 21. August 2021

21. August 2021 Anstoß: 14 Uhr

14 Uhr Ort: MDCC-Arena, Magdeburg

MDCC-Arena, Magdeburg TV-Übertragung: MagentaSport

Livestream: MagentaSport, One Football

3. Liga: Der 4. Spieltag im Überblick

Datum Anstoß Heim Ergebnis Auswärts Freitag, 20. August 19 Uhr FC Viktoria Berlin 0:1 Hallescher FC Samstag, 21. August 14 Uhr Borussia Dortmund II -:- 1. FC Saarbrücken Samstag, 21. August 14 Uhr Eintr. Braunschweig -:- FSV Zwickau Samstag, 21. August 14 Uhr Magdeburg -:- MSV Duisburg Samstag, 21. August 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern -:- 1860 München Samstag, 21. August 14 Uhr FC Viktoria Köln -:- Waldhof Mannheim Samstag, 21. August 14 Uhr SV Meppen -:- SC Verl Sonntag, 22. August 13 Uhr Würzburger Kickers -:- VfL Osnabrück Sonntag, 22. August 14 Uhr SV Wehen Wiesbaden -:- TSV Havelse Sonntag, 22. August 15 Uhr Türkgücü München -:- SC Freiburg II

1. FC Magdeburg vs. MSV Duisburg: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Die Übertragung von Magdeburg gegen Duisburg beschränkt sich heute auf das Pay-TV und den dazugehörigen kostenpflichtigen Livestream. Verantwortlich dafür ist MagentaSport . Der Sportsender der Telekom zeigt alle 380 Saisonspiele live und bietet zudem Konferenzen an. Kostenlos ist das alles aber nicht. Falls Ihr einen laufenden Telekom-Vertrag habt, bezahlt Ihr für MagentaSport 4,95 Euro pro Monat, als Nicht-Telekom-Kunde im Monatsabo monatlich 16,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 9,95 Euro.

Die heutige Übertagung mit Moderatorin Anett Sattler und Kommentator Markus Herwig beginnt um 13.45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt beginnt auch die Samstagskonferenz mit allen sechs heutigen Spielen.

Zugriff auf MagentaSport erhaltet Ihr nicht nur mit einem Telekom-Receiver, sondern auch am TV-Gerät, auf dem Smartphone oder Tablet via App oder am PC per Livestream.

Neu in dieser Saison ist, dass alle Einzelspiele der 3. Liga auf der Fußball-Plattform OneFootball zum Preis von 2,99 Euro gebucht und dann auf dem Smartphone und dem Tablet abgerufen werden können.

3. Liga: 1. FC Magdeburg vs. MSV Duisburg heute im Liveticker

Auch bei SPOX werdet Ihr über das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem MSV Duisburg ausführlich informiert. Wir bietet einen kostenlosen Liveticker an, dazu gibt es auch einen Konferenzticker.

Hier geht's zum Liveticker 1. FC Magdeburg - MSV Duisburg.

Hier geht's zum Liveticker Konferenz 3. Liga.

3. Liga: 1. FC Magdeburg vs. MSV Duisburg - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Magdeburg: Reimann - Obermair, Malachowski, Bittroff, Bell Bell - Condé, Müller, Krempicki - Atik, Kath - Schuler

Reimann - Obermair, Malachowski, Bittroff, Bell Bell - Condé, Müller, Krempicki - Atik, Kath - Schuler MSV Duisburg: Weinkauf - Feltscher, Welkow, Steurer, Bretschneider - Stierlin, Frey - Pusch, Bakir, Stoppelkamp - Ademi

3. Liga: Die aktuelle Tabelle