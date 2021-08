Der 3. Spieltag wird der 3. Liga wird heute mit der Partie zwischen dem Halleschen FC und Eintracht Braunschweig beendet. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Der Hallesche FC und Eintracht Braunschweig beschließen den 3. Spieltag der 3. Liga. Gelingt den Gästen der erste Saisonsieg? In unserem Liveticker werdet Ihr über das ganze Spiel ausführlich informiert.

Hallescher FC vs. Eintracht Braunschweig 0:0 Tore Aufstellung Halle Schreiber - Kreuzer, Nietfeld, Landgraf, Sternberg - Samson, Herzog - Zimmerschied, Eberwein, Derstroff - Boyd Aufstellung Braunschweig Fejzic - Wiebe, Behrendt, Schultz, Kijewski - Krauße, Nikolaou - Multhaup, Henning, Pena Zauner - Ihorst Gelbe Karten

3. Liga: Halle vs. Eintracht Braunschweig Jetzt im Liveticker - 0:0

25.: Fejzic muss ran! Am Ende eines schnellvorgetragenen Konters der Hausherren schickt Michael Eberwein den Ball mit einem gefühlvollen Heber auf den langen Winkel, wo Terrence Boyd dem Leder artistisch die entscheidende Richtung mitgeben will. Braunschweigs Keeper sorgt aber für die nötige Irritation, sodass die Flanke schließlich im Toraus landet.

22.: Knapp 18 Meter vor dem Tor darf sich Robin Krauße das Spielgerät zu einem eigentlich vielversprechenden Freistoß hinlegen. Die Ausführung des Braunschweigers, der blindlinks ins Getümmel bolzt, ist dann jedoch eher mangelhaft.

19.: Enrique Peña bringt den Ball per Freistoß aus dem Rückraum in die Gefahrenzone, wo sich das Leder genau zwischen Elfmeterpunkt und Torlinie senkt. Kurz brandet Hektik in der Hintermannschaft des HFC auf, doch Louis Samson steigt am höchsten und kann die Szene klären.

16.: Zurückhaltung sucht man in dieser Anfangsphase auch bei den Zweikämpfen vergebens, denn beide Teams hauen sich hier von Beginn in alles rein. Das führt auch dazu, dass Schiedsrichter Benjamin Brand gleich einiges zu tun hat.

13.: Die ersten Minuten gehörten der Eintracht, doch mit fortlaufender Zeit beißt sich Halle mehr und mehr rein. Über links bringen die Hausherren den Ball nach vorne, wo Julian Derstroff einen wohl temperierten Querpass in die Zentrale schickt, den Terrence Boyd nur um Haaresbreite verpasst.

10.: Ein Eckball lässt auch auf der Gegenseite erstmals etwas Gefahr aufbranden, weil das Leder am langen Fünfereck vor den Füßen von Aaron Herzog landet. Bevor der Hallenser jedoch ernsthaft etwas mit der Chance anfangen kann, sind die Gäste auch schon dazwischen.

8.: Munterer Auftakt an der Saale! Mächtig gepeitscht vom mitgereisten Anhang geben die Löwen den Ton an. Wieder ist es Henning der den Ball in aussichtsreicher Position bekommt, der anschließende Abschluss segelt aber zielgenau in die Hände von HFC-Keeper Schreiber.

6.: Die Hausherren wollen mit hohem Pressing dagegenhalten, verzocken sich aber in der gegnerischen Hälfte und sehen sich dann einem schnellen Konter der Niedersachen Gegenüber. Vor dem Sechzehner angekommen, will Bryan Henning Enrique Peña auf der rechten Seite mitnehmen, doch Janek Sternberg ist rechtzeitig dazwischen.

4.: Braunschweig macht gleich zu Beginn Druck nach vorne und drängt über links in die Gefahrenzone. Nach kurzer Flippereinlage im Sechzehner, landet die Kugel bei Bryan Henning, der zehn Meter vor dem Tor nach dem Abschluss sucht. Der Angreifer kann die Kugel aber nicht optimal kontrollieren, die daraufhin rechts am Kasten vorbei kullert.

1.: Los geht's! Der Ball rollt in Halle. Holt der HFC die nächsten Zähler oder gelingt der Eintracht endlich der Turnaround?

3. Liga: Halle vs. Eintracht Braunschweig Jetzt im Liveticker - Spielbeginn

Vor Beginn: Auch die Hallenser müssen ihre Anfangsformation verletzungsbedingt anpassen, weil sich Innenverteidiger Sören Reddemann im Spiel gegen Türkücü einen Wadenbeinbruch zuzog. Für ihn übernimmt Sören Reddemann in der Defensive. Zudem hat sich Michael Eberwein im Training für die Startelf aufgedrängt, sodass Marcel Titsch-Rivero heute zunächst nur auf der Bank sitzt.

Vor Beginn: Personell bleibt Braunschweig auch gleich bei dem bewehrten Mittel und setzt im Vergleich zum Duell mit dem HSV nur auf eine einzige Änderung. Neuzugang Enrique Peña rückt wieder in den Offensivapparat der Löwen und ersetzt hier den verletzten Sebastian Müller, der sich einer Reha unterziehen muss und bis zu zehn Wochen ausfallen könnte.

Vor Beginn: Die Pleite gegen den Underdog ist aber schon beinahe wieder vergessen, denn die Niedersachsen nutzten ihre Chance auf Wiedergutmachung im Pokal und lieferten sich mit dem Hamburger SV ein Duell auf Augenhöhe, dass nach 90 umkämpften Minuten dann aber doch mit einem knappen 1:2 für die Hanseaten endete. Trotz der Niederlage fand der Coach deshalb viel, dass es in den Ligaalltag mitzunehmen gilt: 'Wir haben gesehen, dass wir leidenschaftlich spielen und dagegenhalten können, gut verteidigen und auch offensiv den Ball laufen lassen können. Die Jungs müssen die Euphorie und den Glauben mitnehmen, dass wir das können.'

Vor Beginn: Dem Halleschen FC ist der Start in die Drittligasaison 2021/22 mit vier Punkten aus den beiden ersten Partien geglückt, Davon kann man bei Eintracht Braunschweig nicht sprechen. Der Zweitliga-Absteiger steht nach einem Unentschieden gegen den 1. FC Kaiserslautern und einer klaren Niederlage gegen das bisherige Überraschungsteam Viktoria Berlin erst bei einem Punkt.

Vor Beginn: Die letzte Partie des 3. Spieltags der 3. Liga wird um 19 Uhr im neu getauften Leuna Chemie Stadion in Halle an der Saale angepfiffen. Bis zu 7500 Fans dürfen sich das Spiel im Stadion ansehen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Drittligabegegnung Hallescher FC gegen Eintracht Braunschweig.

3. Liga: Halle vs. Eintracht Braunschweig heute im Liveticker - Die Aufstellungen

