TSV 1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Kampf um den Aufstieg und um den Klassenerhalt benötigen 1860 München und der 1. FC Kaiserslautern Punkte. In der 3. Liga treffen die beiden Klubs nun aufeinander. SPOX sagt Euch, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die einen wollen die 3. Liga Richtung 2. Bundesliga verlassen, die anderen den Abstieg aus der 3. Liga unbedingt verhindern. Das Duell zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Kaiserslautern verspricht Brisanz.

TSV 1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Am heutigen Dienstag, den 4. Mai kommt es in der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands zu dem Aufeinandertreffen der beiden Traditionsklubs. Der TSV 1860 München empfängt den 1. FC Kaiserslautern. Angestoßen wird die Begegnung im Rahmen des 35. Spieltags um 19 Uhr. Schauplatz ist das Städtische Stadion an der Grünwalder Straße in München.

TSV 1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute live im TV - Keine Übertragung im Free-TV

Im Free-TV werdet Ihr das Duell zwischen dem aktuellen Tabellenvierten (1860 München) und dem momentanen Tabellen-15. (Kaiserslautern) heute nicht zu sehen bekommen. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufen einige Drittligaspiele in der Regel nur dann in den dritten Programmen, wenn sie am Wochenende ausgetragen werden.

TSV 1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute live im Pay-TV

Gänzlich in die Röhre blicken müsst Ihr deswegen heute aber nicht. Live verfolgen könnt Ihr die Begegnung nämlich immerhin bei MagentaSport, auch wenn der Pay-TV-Dienst der Telekom grundsätzlich nicht gratis genutzt werden kann.

MagentaSport kostet Euch als Nicht-Telekom-Kunden im Monatsabo monatlich 16,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 9,95 Euro. Falls Ihr einen laufenden Telekom-Vertrag habt, zahlt Ihr für MagentaSport die ersten zwölf Monate nichts, danach dann 4,95 Euro pro Monat.

TSV 1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute live im Livestream

Zugriff auf MagentaSport erhaltet Ihr nicht nur mit Eurem Telekom-Receiver, sondern auch am TV-Gerät via App, auf dem Smartphone oder Tablet via App oder am PC per Livestream.

Ihr habt mehrere Möglichkeiten, auf MagentaSport zuzugreifen: Am PC per Livestream, am TV-Gerät via App oder Telekom-Receiver sowie auf dem Smartphone oder Tablet via App.

Kommentiert wird das Spiel 1860 München gegen 1. FC Kaiserslautern von Alexander Klich. Für die Moderation ist Sascha Bandermann zuständig, als Experte fungiert Martin Lanig. Übertragungsstart bei MagentaSport ist um 18.30 Uhr, eine halbe Stunde im Vorfeld des Anpfiffs.

Hier geht es zum kostenpflichtigen Livestream der Partie TSV 1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern.

TSV 1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: TSV 1860 München - 1. FC Kaiserslautern

TSV 1860 München - 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Runde: 35

35 Datum: 4. Mai 2021

4. Mai 2021 Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Ort: Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße, München

Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße, München TV-Übertragung: MagentaSport

Livestream: MagentaSport

3. Liga: 35. Spieltag in der Übersicht

Termin, Uhrzeit Heim Gast 04.05., 19:00 FC Hansa Rostock FC Ingolstadt 04.05., 19:00 1860 München 1. FC Kaiserslautern 04.05., 19:00 Hallescher FC Türkgücü-Ataspor 04.05., 19:00 SC Verl SG Dynamo Dresden 04.05., 19:00 VfB Lübeck SV Wehen Wiesbaden 05.05., 19:00 KFC Uerdingen 05 FC Viktoria Köln 05.05., 19:00 MSV Duisburg Bayern München II 05.05., 19:00 SpVgg Unterhaching Waldhof Mannheim 05.05., 19:00 FSV Zwickau SV Meppen 05.05., 19:00 1. FC Saarbrücken Magdeburg

TSV 1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute im Liveticker

Ihr müsst nicht zwingend im TV und Livestream einschalten, um bei 1860 gegen FCK heute stets auf dem Laufenden zu bleiben. Das könnt Ihr problemlos auch mit dem Liveticker von SPOX tun. Dort werdet Ihr während der 90 Minuten über alle wichtigen Szenen informiert.

TSV 1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern: Voraussichtliche Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung von 1860 München: Hiller - Willsch, Belkahia, Salger, Steinhart - Dressel - Neudecker, Tallig - Lex - Mölders, Biankadi

Hiller - Willsch, Belkahia, Salger, Steinhart - Dressel - Neudecker, Tallig - Lex - Mölders, Biankadi Voraussichtliche Aufstellung von Kaiserslautern: Spahic - Rieder, Götze, Senger - Hercher, Zuck, Sessa, Sickinger, Zimmer, Hanslik - Pourie - Trainer: Antwerpen

3. Liga: Die aktuelle Tabelle