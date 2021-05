Am 35. Spieltag der 3. Liga empfängt heute der TSV 1860 München den 1. FC Kaiserslautern. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel. Hier gibt es die komplette Partie im Liveticker.

Während der TSV 1860 München in die 2. Liga aufsteigen kann, befindet sich der 1. FC Kaiserslautern im Abstiegskampf. Welchem Team gelingt heute ein wichtiger Sieg. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Szene des Spiels in München.

TSV 1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der TSV 1860 München ist voll drin im Kampf um den Aufstieg in die 2. Liga. Als Vierter fehlen den Löwen nur zwei Punkte zum Relegationsplatz und vier zum direkten Aufstiegsplatz. Gegner 1. FC Kaiserslautern zeigte in den vergangenen Spielen eine gute Leistung und verbesserte sich in der Tabelle auf Platz 15. Die Abstiegsgefahr ist aber bei weitem noch nicht vorbei. Das sind gute Voraussetzungen für eine interessante Partie der 3. Liga!

Vor Beginn: Die Partie des 35. Spieltags der 3. Liga findet im Stadion an der Grünwalder Straße statt. Anpfiff ist um 19 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie TSV 1860 München gegen den 1. FC Kaiserslautern.

TSV 1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen:

TSV 1860 München: Hiller - Willsch, Salger, Belkahia, Steinhart - Wein - Biankadi, Neudecker, Dressel, Tallig - Mölders

Hiller - Willsch, Salger, Belkahia, Steinhart - Wein - Biankadi, Neudecker, Dressel, Tallig - Mölders 1. FC Kaiserslautern: Spahic - Rieder, Götze, Senger - Hercher, Hlousek - Sessa, Sickinger - J. Zimmer, Redondo - Pourié

TSV 1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute im TV und Livestream

Live verfolgen könnt Ihr die Begegnung im TV und im Livestream bei MagentaSport. Der Bezahlsender der Telekom kostet Euch als Nicht-Telekom-Kunden im Monatsabo monatlich 16,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 9,95 Euro. Falls Ihr einen laufenden Telekom-Vertrag habt, zahlt Ihr für MagentaSport die ersten zwölf Monate nichts, danach dann 4,95 Euro pro Monat.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle