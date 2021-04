MSV Duisburg - 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga treffen heute der MSV Duisburg und der vom Abstieg bedrohte 1. FC Kaiserslautern aufeinander. Wie Ihr die Partie des 33. Spieltags heute live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

MSV Duisburg - 1. FC Kaiserslautern: Anstoß, Spielort, Stadion

Das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Kaiserslautern findet am heutigen Dienstag, 20. April, statt. Die Partie wird um 19 Uhr angepfiffen. Als Spielstätte dient die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg.

In der Hinrunde trennten sich die beiden Klubs mit einem 2:2-Unentschieden.

MSV Duisburg - 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Wer die Partie heute live und in voller Länge sehen will, wird bei Magenta Sport fündig. Der Pay-TV-Anbieter der Telekom besitzt nämlich in dieser Saison die Übertragungsrechte für die 3. Liga.

Eine Viertel Stunde vor Anpfiff geht die Übertragung los. Die Zuseher vor ihren Bildschirmen werden dabei mit Vorberichten auf das Duell eingestimmt. Mit im Einsatz sind Moderator Tobias Schäfer, Kommentator Christian Straßburger und Experte Rudi Bommer.

© getty Der 1. FC Kaiserslautern holte im vergangenen Spiel gegen Saarbrücken einen wichtigen 2:1-Sieg.

Ihr wollt Magenta Sport nutzen und seid zudem auch Telekom-Kunden? Dann habt Ihr Glück, denn die Telekom-Mitgliedschaft ermöglicht es, das ganze Angebot von Magenta Sport ein Jahr lang komplett gratis zu nutzen. Erst nach Ablauf des Gratisjahres müsst Ihr zahlen - nämlich 4,95 Euro je Monat.

Falls Ihr hingegen keine Telekom-Kunden seid, könnt Ihr den Anbieter trotzdem nutzen, jedoch ohne Gratisperiode und mit höheren Abopreisen. Das Monatsabo kostet Euch dann 16,95 Euro, das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat.

MSV Duisburg - 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute im Liveticker

Aber auch bei SPOX könnt Ihr die Partie live verfolgen - nämlich in Form eines Livetickers. Alle, die also keine Möglichkeit haben, das Spiel bei Magenta Sport zu sehen, können auf den Liveticker ausweichen.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle im Überblick

Der 1. FC Kaiserslautern konnte mit dem Sieg am vergangenen Spieltag gegen den 1. FC Saarbrücken wichtige drei Punkte für den Kampf um den Klassenerhalt sammeln, so dass die Roten Teufel aktuell auf Rang 17 verweilen.

Noch stehen dem Traditionsverein jedoch harten Wochen bevor. Gegner MSV Duisburg muss ebenfalls noch um den Verbleib in der 3. Liga zittern. Vier Punkte trennen die Zebras und die Abstiegsränge.