3. Liga heute live: Türkgücü München - TSV 1860 München im TV, Livestream und Liveticker

Münchner Stadtderby in der 3. Liga! Türkgücü München empfängt am 32. Spieltag 1860 München. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

3. Liga - Türkgücü München vs. TSV 1860 München: Anpfiff, Stadion, Spielort

In der 3. Liga treffen am heutigen Samstag (17. April) die beiden Münchner Klubs Türkgücü München und der TSV 1860 München aufeinander. Pünktlich um 14 Uhr wird das Derby angepfiffen. Das Stadion an der Grünwalder Straße in München dient dabei als Spielstätte. Das Spiel in der Hinrunde endete mit einem 2:2-Unentschieden.

1860 braucht Punkte, um den Anschluss an die vorderen Drei nicht zu verlieren. Der Traditionsklub ist aktuell auf Platz vier mit vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz.

3. Liga heute live: Türkgücü München - TSV 1860 München im TV und Livestream

Um das Münchner Derby zwischen Türkgücü München und dem TSV 1860 München heute live und in voller Länge schauen zu können, braucht Ihr Zugang zu Magenta Sport. Der Anbieter der Telekom hat nämlich die Übertragungsrechte für alle Spiele der dritthöchsten Spielklasse.

Eine Viertel Stunde vor Anpfiff melden sich Kommentator Gari Paubandt und Moderator Simon Köpfer mit Vorberichten zur Partie bei Euch.

Ihr wollt Magenta Sport nutzen und seid gleichzeitig auch Kunden bei der Telekom? Dann habt Ihr Glück, denn jeder Telekom-Kunde darf Magenta Sport ein ganzes Jahr lang gratis nutzen. Erst nach Ablauf der 12 Monate fallen Kosten für das Abonnement an - nämlich 4,95 Euro pro Monat.

Auch die, die keine Telekom-Kunden sind, dürfen natürlich auch Magenta Sport nutzen, jedoch ohne finanzielle Vorteile. Das Monatsabo kostet für die Nicht-Kunden 16,95 Euro und das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat.

3. Liga heute live: Türkgücü München - TSV 1860 München im Liveticker

Als Alternative zur Magenta-Sport-Übertragung bietet Euch SPOX einen Liveticker zum Mitlesen an. Damit verpasst Ihr auch keine spielentscheidenden Aktionen.

3. Liga: Der 32. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Ergebnis Auswärts 16.04. 19 Uhr Bayern München II 0:1 FC Hansa Rostock 17.04. 14 Uhr Magdeburg -:- FSV Zwickau 17.04. 14 Uhr SG Dynamo Dresden -:- MSV Duisburg 17.04. 14 Uhr FC Viktoria Köln -:- Hallescher FC 17.04. 14 Uhr SC Verl -:- KFC Uerdingen 05 17.04. 14 Uhr Türkgücü-Ataspor -:- 1860 München 17.04. 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern -:- 1. FC Saarbrücken 18.04. 13 Uhr FC Ingolstadt -:- SV Meppen 18.04. 14 Uhr Waldhof Mannheim -:- VfB Lübeck 18.04. 15 Uhr SV Wehen Wiesbaden -:- SpVgg Unterhaching

3. Liga: Die aktuelle Tabelle