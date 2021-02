3. Liga: SV Wehen Wiesbaden - KFC Uerdingen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 25. Spieltags empfängt Wehen Wiesbaden heute Abend den KFC Uerdingen. Alle Infos rund ums Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

Im Montagsspiel des 25. Spieltags möchten die Hausherren den Anschluss an die Spitzengruppe halten und erstmals in der laufenden Saison vier Siege in Folge einfahren.

Wehen Wiesbaden gegen KFC Uerdingen: Uhrzeit, Ort

Der Anpfiff zur heutigen Partie erfolgt um 19 Uhr, als Austragungsort dient die BRiTA-Arena in Wiesbaden. Normalerweise würden 12.566 Zuschauer das Geschehen verfolgen, heute findet die Partie aus bekannten Gründen ohne Publikum statt.

3. Liga: Wiesbaden vs. Uerdingen heute im TV und Livestream

Die heutige Partie wird ausschließlich von Magenta Sport übertragen. Die Übertragung beginnt hierfür um 18.45 Uhr mit folgendem Personal:

Kommentar: Markus Höhner

Markus Höhner Moderation: Cedric Pick

Magenta Sport empfangt Ihr über Magenta TV oder via Livestream im Internet bei Magenta Sport. Als Kunde bei der Telekom könnt Ihr das Angebot von Magenta Sport zwölf Monate lang kostenfrei testen. Danach kostet das Abo, das neben der 3. Liga auch die Basketball Bundesliga, Eishockey Bundesliga und Frauen Bundesliga enthält, 4,95 Euro monatlich.

Wer kein Telekom-Kunde ist, muss mehr bezahlen. Für ein Monatsabo werden 16,95 Euro pro Monat und für ein Jahresabo 9,95 Euro pro Monat fällig.

Wehen Wiesbaden gegen KFC Uerdingen: Die 3. Liga heute im Liveticker

Wie zu allen Spielen der 3. Liga bietet SPOX auch heute einen Liveticker an. Schon gewusst? Hier auf SPOX gibt es jeden Tag einige Liveticker zu den unterschiedlichsten Events der Sport-Welt. Ob Wintersport, Tennis, Basketball oder Fußball: SPOX begleitet für Euch das Event im Liveticker.

Wehen Wiesbaden vs. KFC Uerdingen: Alle Duelle in der Übersicht

Das Hinspiel ging deutlich an Wehen Wiesbaden. Das Team von Rüdiger Rehm siegte mit 4:0.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 3. Liga 20.10.2020 KFC Uerdingen Wehen Wiesbaden 0:4 3. Liga 18.05.2019 KFC Uerdingen Wehen Wiesbaden 2:3 3. Liga 17.12.2018 Wehen Wiesbaden KFC Uerdingen 0:2

3. Liga: Wie geht es für KFC Uerdingen weiter?

Die Insolvenzverwaltung des von KFC Uerdingen dementierte unter der Woche einen Bericht der Bild-Zeitung. Demnach hätte der Drittligist bis Donnerstag Mittag Geld auftreiben müssen, um den Spielbetrieb fortsetzen zu können.

Der Insolvenzverwalter Claus-Peter Kruth werde "an der Fortführung des Spielbetriebs arbeiten, solange dies praktisch noch umsetzbar" sei. Entsprechende Bemühungen und Gespräche seien im Gange, aber noch nicht abgeschlossen. "Die Situation ist schwierig, viele Probleme wurden ja auch schon öffentlich diskutiert", sagte Klub-Sprecher Feldmann dem SID.

Ob es eine Zukunft in der 3. Liga geben könne, hänge "von vielen Faktoren ab - insbesondere aber von einem verlässlichen und finanzstarken Investor". Der Spielausschuss des DFB hatte dem KFC drei Punkte für die laufende Saison abgezogen. Nach dem Rückzug des Investors Michail Ponomarew gibt es Medienberichten zufolge Probleme mit dem Nachfolger, der armenischen Noah Company.

3. Liga: Die Tabelle vor Wiesbaden-Uerdingen

Wehen Wiesbaden kann mit einem Sieg auf den vierten Tabellenplatz springen. Uerdingen benötigt dringend Zähler im Abstiegskampf.