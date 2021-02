Türkgücü München - 1. FC Magdeburg: 3. Liga heute LIVE im TV, Livestream und Liveticker

Der 24. Spieltag der 3. Liga wird heute mit der Partie zwischen Türkgücü München und dem 1. FC Magdeburg abgeschlossen. Wir zeigen Euch, wie ihr das Spiel Live im TV und im Livestream sehen könnt.

Türkgücü München - 1. FC Magdeburg: 3. Liga heute LIVE im TV und Livestream

Auch in der Saison 2020/21 werden wieder zahlreiche Drittligaspiele auf den 3. Programmen Live übertragen. Diese Berichterstattung beinhaltet jedoch nur Samstagsspiele. MagentaSport, der Bezahlsender der Telekom, zeigt sämtliche Spiele der 3. Liga live, diese werden allerdings allesamt hinter einer Paywall gezeigt.

Das heutige Drittligaspiel wird exclusiv von MagentaSport übertragen. Kommentiert wird das Spiel von Alexander Klich, die Moderation wird Simon Köpfer übernehmen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 18.45 Uhr. Das Spiel im Stadion an der Grünwalder Straße beginnt um 19 Uhr.

Hier gehts zum kostenpflichtigen Livestream.

3. Liga: 24. Spieltag in der Übersicht

Datum, Uhrzeit Heim Auswärts 12.02.

19:00 FC Viktoria Köln SV Meppen 13.02.

14:00 SC Verl FC Ingolstadt 13.02.

14:00 1. FC Kaiserslautern Bayern München II 13.02.

14:00 KFC Uerdingen 05 FSV Zwickau 13.02.

14:00 Hallescher FC MSV Duisburg 13.02.

14:00 1860 München FC Hansa Rostock 13.02.

14:00 Waldhof Mannheim SV Wehen Wiesbaden 14.02.

13:00 SpVgg Unterhaching 1. FC Saarbrücken 14.02.

14:00 SG Dynamo Dresden VfB Lübeck 15.02.

19:00 Türkgücü-Ataspor Magdeburg

Türkgücu München - 1. FC Magdeburg: Die Ausgangslage

Der Aufsteiger aus München befindet sich in einer Abwärtsspirale. Nach fünf Spielen in Serie ohne Sieg soll diese für den Tabellensiebten jetzt heute enden. Nach der jüngsten 1:3-Niederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden trennte sich der Klub von Trainer Alexander Schmidt. Gegen Magdeburg wird der bisherige Co-Trainer Alexander Pummer an der Seitenlinie stehen.

Magdeburg steckt mitten im Abstiegskampf. Nur der VfB Lübeck liegt in der Tabelle noch hinter dem Team aus der Hauptstadt Sachen-Anhalts. Die anhaltende sportliche Krise führte vergangene Woche zum Rücktritt von Trainer Thomas Hoßmang. Ein Nachfolger ist bislang noch nicht gefunden.

In der Hinserie gewann Magdeburg gegen Türkgücü München mit 2:0.

Türkgücü München - 1. FC Magdeburg im LIVETICKER

Selbstverständlich könnt ihr das Montagsspiel der 3. Liga auch im LIVETICKER bei SPOX verfolgen.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 24. Spieltag