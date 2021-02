Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheim: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 25. Spieltag der 3. Liga treffen Hansa Rostock und der SV Waldhof Mannheim aufeinander. Wie Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheim: Spielort, Uhrzeit, Stadion

Die Drittligapartie zwischen Hansa Rostock und dem SV Waldhof Mannheim geht am heutigen Samstag, den 20. Februar, über die Bühne. Als Spielstätte dient das Ostseestadion in Rostock. Der Schiedsrichter pfeift die Begegnung um 14 Uhr an.

Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheim: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Da Magenta Sport alle Spiele der 3. Liga überträgt, wird auch Hansa Rostock gegen Waldhof Mannheim beim Pay-TV-Sender der Telekom zu sehen sein. Eine Viertelstunde vor Spielbeginn geht die Übertragung mit Vorberichten zum Spiel los. Das Team bestehend aus Kommentator Michael Augustin und Moderatorin Stefanie Blochwitz begleitet die Zuseher durchs Spiel.

Wer das Magenta Sport-Angebot nutzen möchte und zugleich auch Kunde bei der Telekom ist, hat Glück und darf den Anbieter sogar ein Jahr lang kostenlos nutzen. Erst danach muss monatlich ein Betrag in Höhe von 4,95 Euro gezahlt werden.

Sportbegeisterte, die keine Telekom-Kunden sind, zahlen hingegen für das Monatsabonnement bereits von Beginn an 16,95 Euro. Das Jahresabo kostet für sie 9,95 Euro je Monat.

Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheim: 3. Liga heute im Liveticker

Für all jene, die kein Abo besitzen, wird bei SPOX ein Liveticker zum Mitlesen angeboten. Tore, Elfmeter, Rote Karten - über all das wird ausführlich getickert.

Hier geht's zum Liveticker: Hansa Rostock vs. SV Waldhof Mannheim.

3. Liga: Der 25. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Ergebnis Auswärts Fr, 19.02. 19 Uhr SV Meppen 2:1 Hallescher FC Sa, 20.02. 14 Uhr VfB Lübeck -:- Türkgücü-Ataspor Sa, 20.02. 14 Uhr FC Ingolstadt -:- 1. FC Kaiserslautern Sa, 20.02. 14 Uhr MSV Duisburg -:- SpVgg Unterhaching Sa, 20.02. 14 Uhr FC Hansa Rostock -:- Waldhof Mannheim Sa, 20.02. 14 Uhr 1. FC Saarbrücken -:- 1860 München Sa, 20.02. 14 Uhr FSV Zwickau -:- SG Dynamo Dresden So, 21.02. 13 Uhr Bayern München II -:- FC Viktoria Köln So, 21.02. 14 Uhr Magdeburg -:- SC Verl So, 21.02. 19 Uhr SV Wehen Wiesbaden -:- KFC Uerdingen 05

Die Rostocker kämpfen aktuell um den Aufstieg in die 2. Bundesliga und könnten daher drei Punkte gut gebrauchen. Mannheim verweilt hingegen mit 33 Punkten im Tabellenmittelfeld.