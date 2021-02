3. Liga: Darum findet Hallescher FC gegen MSV Duisburg heute nicht statt

In der 3. Liga fällt das Duell zwischen dem Halleschen FC und dem MSV Duisburg heute aus. Wir verraten Euch die Hintergründe.

Hallescher FC - MSV Duisburg: Darum fällt das Spiel aus

Das Spiel zwischen dem Halleschen FC und dem MSV Duisburg wird nicht stattfinden, Grund dafür ist ein Urteil der DFB-Platzkommission. Nach einer Begehung des Platzes in Halle entschied die Kommission, dass der Rasenplatz nicht bespielbar ist.

Auch die Heimspiele von Viktoria Köln, dem SC Verl und dem KFC Uerdingen können nicht stattfinden. Auch hier sind die Witterungsbedingungen der Grund.

Beim MSV Duisburg verschiebt sich durch die Absage erneut das Debüt des neuen Trainer Pavel Dotchev, bereits das Auswärtsspiel in Saarbrücken war bei den Zebras zuletzt ausgefallen.

"Die Absage der Partie in Halle ist für uns sehr unglücklich, da wir nun bereits in der zweiten Woche ohne Pflichtspiel sind", erklärte MSV-Sportdirektor Ivo Grlic. "Um in unserem Rhythmus zu bleiben, planen wir nun ein weiteres Testspiel für dieses Wochenende. Aufgrund der Witterungsbedingungen und aufgrund der Empfehlung, nur gegen getestete Gegner zu spielen, gestaltet sich die Organisation schwierig."

3. Liga: Alle Partien am 24. Spieltag

Termin Heim Ergebnis Gast FR, 12.02., 19:00 FC Viktoria Köln abgesagt SV Meppen SA, 13.02., 14:00 SC Verl abgesagt FC Ingolstadt SA, 13.02., 14:00 1. FC Kaiserslautern -:- Bayern München II SA, 13.02., 14:00 KFC Uerdingen 05 abgesagt FSV Zwickau SA, 13.02., 14:00 Hallescher FC abgesagt MSV Duisburg SA, 13.02., 14:00 1860 München -:- FC Hansa Rostock SA, 13.02., 14:00 Waldhof Mannheim -:- SV Wehen Wiesbaden SO, 14.02., 13:00 SpVgg Unterhaching -:- 1. FC Saarbrücken SO, 14.02., 14:00 SG Dynamo Dresden -:- VfB Lübeck MO, 15.02., 19:00 Türkgücü-Ataspor -:- Magdeburg

