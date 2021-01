Zum Abschluss des 19. Spieltags in der 3. Liga stehen sich heute im Spitzenspiel der TSV 1860 München und der FC Ingolstadt gegenüber. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

TSV 1860 München - FC Ingolstadt: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor dem letzten Spieltag der Vorrunde stellt das bayrische Derby das Duell des Zweit- und Drittplatzierten der Tabelle dar. Die Schanzer können mit einem Dreier an die Tabellenspitze springen, die Löwen ihrerseits den Rückstand auf den FCI auf einen Punkt verkürzen.

Es ist der 16. Vergleich der beiden Teams in einem Pflichtspiel, der dritte in der 3. Liga. In der vergangenen Saison reichte es für Ingolstadt für einen Sieg und ein Unentschieden. In der Rückrunde gewann der FCI durch Tore von Beister und Eckert Ayensa in München.

Los geht es um 19 Uhr im legendären Stadion an der Grünwalder Straße im Münchner Stadtteil Giesing. Die Partie steht unter der Leitung von Schiedsrichter Tobias Reichel.

Herzlich willkommen zum Topspiel des 19. Spieltags der 3. Liga! Die Löwen aus München treffen heute Abend auf die Schanzer aus Ingolstadt.

3. Liga: TSV 1860 München - FC Ingolstadt heute live im TV und Livestream

Die Partie 1860 gegen Ingolstadt am heutigen Montag ist nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Stattdessen zeigt Magenta Sport alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge. Lediglich ausgewählte Samstagsspiele zeigen die Dritten Programme im Free-TV.

Bei Magenta Sport beginnt die Vorberichterstattung um 18.45 Uhr, im Einsatz sind Kommentator Franz Büchner und Moderator Sascha Bandermann. Als Abonnent des Sportangebots der Telekom könnt Ihr zwischen einer Übertragung im TV und im Livestream wählen.

TSV 1860 München - FC Ingolstadt: Voraussichtliche Aufstellungen

Aufseiten der Löwen fehlt lediglich Greilinger nach seiner 5. Gelben Karte, die Gäste müssen auf Beister, Franke, Preißinger und Schröck verzichten.

1860 : Hiller - Willsch, Salger, Belkahia, Steinhart - Moll - Tallig, Neudecker, Dressel, Biankadi - Mölders

: Hiller - Willsch, Salger, Belkahia, Steinhart - Moll - Tallig, Neudecker, Dressel, Biankadi - Mölders Ingolstadt: Buntic - Heinloth, Paulsen, Keller, Gaus - Krauße, M. Stendera - Elva, Bilbija - Eckert Ayensa, Kutschke

3. Liga: Die Tabelle vor dem heutigen Spiel