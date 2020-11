In der 3. Liga kommt es heute zum Duell zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Dynamo Dresden. Die Partie des Tabellenzweiten gegen den Tabellensiebten könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

3. Liga: 1. FC Saarbrücken gegen Dynamo Dresden im Liveticker - 0:0

1.: Los geht's!

3. Liga: 1. FC Saarbrücken gegen Dynamo Dresden heute im Liveticker - Vor Beginn

Die Aufstellungen:

Saarbrücken: Batz - Uaferro, Zellner, Sverko - Barylla, Jänicke, Zeitz, Müller - Golley - Shipnoski, Jacob

Vor Beginn

Die Mannschaften betreten den Rasen, gleich geht es los.

Vor Beginn

Für den erhofften Auswärtssieg verändert Trainer Markus Kauczinski seine Mannschaft auf lediglich einer Position: Paul Will ersetzt Julius Kade in der Starformation.

Vor Beginn

Gegenüber dem Sieg in Duisburg verändert Kwasniok seine Mannschaft auf lediglich einer Position. Golley rückt für Froese ins Mittelfeld der Startaufstellung.

Vor Beginn

Die Sachsen blicken auf einen durchwachsenen Saisonstart zurück. Zuletzt konnte man jedoch Meppen deutlich mit 3:0 schlagen, steht dadurch auf Platz sieben der 3. Liga und hofft gegen den 1. FCS weitere Punkte im Kampf um die Aufstiegsränge einfahren zu können.

Vor Beginn

Bei Dynamo Dresden waren die Tage vor dem Spiel sehr unruhig. Die planmäßige Testreihe am Donnerstag ergab, dass ein weiterer Coronafall aufgetreten ist. Zuvor waren bereits in der laufenden Woche zwei positive Fälle verkündet worden. Alle drei betroffenen Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne, die voraussichtlich zehn bis vierzehn Tage dauern wird. Der Klub gibt die Namen der infizierten Personen nicht bekannt. Nach Absprache mit dem Gesundheitsamt wird Dynamo aber spielen können.

Vor Beginn

Aufsteiger Saarbrücken startete furios in die neue Saison. Dass nach den jüngsten zwei Niederlagen gleich Unruhe aufkam, ärgerte Trainer Kwasniok und sein Team. Torjäger Sebastian Jacob sagte: "Das Thema Erwartungshaltung geht mir ziemlich auf den Sack. Es ist ein Thema, das von außen immer wieder reingebracht wird und einfach nur für Unruhe sorgt. Auch wenn wir jetzt da oben stehen und natürlich mit der Punktausbeute zufrieden sind, sollten wir die Kirche im Dorf lassen. Aus meiner Sicht, da spreche ich auch für die Mannschaft, holen wir die Punkte als Aufsteiger gegen den Abstieg."

Vor Beginn

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker. Anpfiff zur Partie ist um 14 Uhr.

3. Liga: 1. FC Saarbrücken gegen Dynamo Dresden heute im TV und Livestream

Für die heutige Übertragung könnt Ihr zwischen dem MDR und Magenta Sport wählen. Beide Sender übertragen die Partie und bieten sogar einen Livestream an.

