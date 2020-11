3. Liga: MSV Duisburg - SC Verl heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der kriselnde MSV Duisburg trifft zum Auftakt des 11. Spieltags in der 3. Liga auf Aufsteiger SC Verl. Alle Informationen zur Übertragung der Partie im TV und Livestream gibt es hier.

Gelingt nach dem Trainerwechsel beim MSV zu Gino Lettieri im zweiten Anlauf endlich wieder ein Sieg?

MSV Duisburg - SC Verl: Wann und wo findet die Partie statt?

Der MSV Duisburg und der SC Verl eröffnen den 11. Spieltag in der 3. Liga am heutigen Freitag, 20. November. Der Anpfiff erfolgt um 19 Uhr.

Gespielt wird in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in einem Pflichtspiel.

3. Liga: Duisburg gegen Verl heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der 3. Liga sind live und in voller Länge bei Magenta Sport zu sehen. Der Sportanbieter der Telekom zeigt somit auch die Partie Duisburg gegen Verl. Lediglich ausgewählte Samstagsspiele werden von den Dritten Programmen im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Die Vorberichterstattung von Magenta Sport beginnt 30 Minuten vor Spielbeginn, im Einsatz sind Kommentator Stefan Fuckert, Moderator Tobias Schäfer und Experte Rudi Bommer. Neben der TV-Übertragung steht außerdem ein Livestream bereit.

© imago images / Jan Huebner

MSV Duisburg gegen den SC Verl heute im SPOX-Liveticker verfolgen

Auch ohne kostenpflichtiges Abo bei Magenta Sport müsst Ihr nicht auf das Drittligaspiel zwischen Duisburg und Verl verzichten. SPOX begleitet Euch durch sämtliche Spiele im deutschen Profifußball in Form eines ausführlichen Livetickers.

Hier geht's zum Liveticker Duisburg gegen Verl.

Duisburg gegen Verl: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten Duisburg und Verl aus personeller Sicht ins Spiel gehen:

Duisburg : Weinkauf - Bretschneider, Fleckstein, D. Schmidt, Sicker - M. Jansen, Krempicki - Budimbu, Scepanik - Vermeij, Karweina

: Weinkauf - Bretschneider, Fleckstein, D. Schmidt, Sicker - M. Jansen, Krempicki - Budimbu, Scepanik - Vermeij, Karweina Verl: Brüseke - Lang, Mikic, Stöckner, La. Ritzka - M. Kurt - Schwermann, Sander - Taz, Janjic, Yildirim

3. Liga: Die Begegnungen am 11. Spieltag im Überblick

Der überraschende Spitzenreiter Saarbrücken trifft morgen auf Zweitligaabsteiger Wehen Wiesbaden.

Dann sind auch die Münchner Löwen gefordert und empfangen den KFC Uerdingen. Abgeschlossen wird der Spieltag am Sonntag mit der Partie Ingolstadt gegen Magdeburg.

Termin Heim Auswärts 20.11., 19 Uhr MSV Duisburg SC Verl 21.11., 14 Uhr FSV Zwickau Waldhof Mannheim 21.11., 14 Uhr FC Hansa Rostock SG Dynamo Dresden 21.11., 14 Uhr 1. FC Saarbrücken SV Wehen Wiesbaden 21.11., 14 Uhr 1860 München KFC Uerdingen 05 21.11., 14 Uhr SV Meppen Türkgücü-Ataspor 21.11., 14 Uhr Hallescher FC 1. FC Kaiserslautern 22.11., 13 Uhr VfB Lübeck Bayern München II 22.11., 14 Uhr SpVgg Unterhaching FC Viktoria Köln 22.11., 15 Uhr FC Ingolstadt Magdeburg

3. Liga: Die Tabelle vor dem 11. Spieltag

Während Duisburg auch im Nachholspiel gegen Halle nicht dreifach punkten konnte und weiter auf einem Abstiegsplatz rangiert, läuft es für Verl deutlich besser: Mit 13 Punkten nach acht Spielen steht der Aufsteiger hervorragend da.