Die eigentlich für den 4. Spieltag angesetzte Drittligapartie zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Saarbrücken wird heute nachgeholt. Hier könnt Ihr die Begegnung im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

3. Liga: MSV Duisburg gegen 1. FC Saarbrücken heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Helfen könnte das Comeback von Moritz Stoppelkamp: Der Kapitän ist nach seiner Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus noch nicht bei 100 Prozent, aber, so Lieberknecht: "Er scharrt natürlich mit den Hufen, weil er unbedingt wieder mit dabei sein möchte."

Vor Beginn:

Nach dem Sieg gegen Tabellenführer 1860 München gehen die Zebras mit Selbstvertrauen in die Begegnung. Zwei Spiele weniger als die Konkurrenz hat das Team von Torsten Lieberknecht auf dem Konto, sodass Tabellenplatz 16 keine Aussagekraft hat.

Vor Beginn:

Für die gestiegenen Ansprüche hat FCS-Stürmer Sebastian Jacob dennoch kein Verständnis: "Das Thema Erwartungshaltung geht mir ziemlich auf den Sack. Es ist ein Thema, das von außen immer wieder reingebracht wird und einfach nur für Unruhe sorgt." Man sei mit dem Saisonstart natürlich zufrieden, müsse aber bis ins Frühjahr abwarten, wie sich die Spielzeit entiwckle: "Dann kann man sich vielleicht über andere Ziele unterhalten."

Vor Beginn:

Der überragende Lauf von Aufsteiger Saarbrücken wurde durch Niederlagen gegen Verl und Uerdingen vorerst gestoppt. Dennoch: Mit einem Sieg im Nachholspiel könnten die Saarländer mit dann 16 Punkten wieder an die Tabellenspitze springen.

Vor Beginn:

Gespielt wird heute Abend um 19 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg. Erstmals seit 2014 stehen sich die Teams gegenüber, damals setzte sich der MSV in Saarbrücken mit 2:0 durch.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker der Nachholbegegnung in der 3. Liga zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Saarbrücken.

© imago images / Sven Simon

3. Liga: MSV Duisburg gegen 1. FC Saarbrücken heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung der Partie MSV Duisburg gegen den 1. FC Saarbrücken im Free-TV gibt es nicht. Stattdessen ist die Begegnung live und exklusiv bei Magenta Sport zu sehen.

Das Sportangebot der Telekom ist sowohl im TV als auch per Livestream abrufbar. 15 Minuten vor Spielbeginn startet die Vorberichterstattung mit Moderator Konstantin Klostermann und Kommentator Markus Höhner.

Auch das Parallelspiel - die Begegnung FSV Zwickau gegen Türkgücü München muss ebenfalls nachgeholt werden - zeigt Magenta Sport. Lediglich ausgewählte Samstagsspiele der 3. Liga sind im frei empfangbaren Fernsehen auf den Dritten Programmen zu sehen.

Duisburg gegen Saarbrücken: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Beim MSV fehlen die Langzeitverletzten Engin, Sabanic und Mickels, auch für Bitter kommt ein Einsatz zu früh. Die Gäste müssen auf Bösel, Bulic, Golley und Gouras verzichten.

Duisburg : Weinkauf - Bretschneider, D. Schmidt, Fleckstein, Sicker - M. Jansen - Krempicki, Kamavuaka, Scepanik - Ademi, Vermeij

: Weinkauf - Bretschneider, D. Schmidt, Fleckstein, Sicker - M. Jansen - Krempicki, Kamavuaka, Scepanik - Ademi, Vermeij Saarbrücken: Batz - Barylla, Sverko, Zellner, Mar. Müller - Zeitz - Jänicke, Froese - Shipnoski, Deville - Jacob

3. Liga: Die Tabelle vor dem Nachholspiel MSV gegen 1. FCS

Gewinnt der MSV seine beiden Nachholspiele, kann er sogar zur Spitzengruppe der Liga aufschließen. Ganz oben steht Hansa Rostock, während der 1. FC Kaiserslautern als einziges Team der Liga weiter auf den ersten Saisonsieg wartet.