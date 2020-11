KFC Uerdingen in der Kritik: "Mit Spielern wird umgegangen wie mit einem Stück Scheiße"

Selim Gündüz hat die Zustände bei seinem ehemaligen Klub KFC Uerdingen angeprangert. Der 26-jährige Offensivallrounder spielte ein Jahr beim Drittligisten, ehe er im Sommer zum Ligarivalen Hallescher FC wechselte.

"Ich habe nirgendwo zuvor so eine fehlende Menschlichkeit erlebt wie beim KFC Uerdingen. Ich bin mir sicher, dass es das kein zweites Mal in Fußball-Deutschland gibt", sagte Gündüz bei Reviersport. "Da wird mit den Spielern umgegangen wie mit einem Stück Scheiße. Das muss ich so drastisch formulieren."

Bei Uerdingen kam es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zu Ungereimtheiten zwischen Klub und Spielern. Der ehemalige Dortmunder Kevin Großkreutz, von 2018 bis Oktober 2020 für Uerdingen aktiv, befindet sich beispielsweise in einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit dem Klub.

Auch Gündüz verklagte Uerdingen. "Ich habe vor dem Arbeitsgericht Krefeld gewonnen. Die Zahlung sollte erfolgen und ist nicht erfolgt. Es kann gut sein, dass die Konten des KFC bald gepfändet werden", sagte er. "Ich würde niemandem raten, zum KFC Uerdingen zu wechseln - für kein Geld der Welt. Am Ende muss man um dieses Geld sowieso sehr oft kämpfen."

KFC Uerdingen: Ex-Spieler Gündüz äußert scharfe Kritik

Am Dienstag war Gündüz mit Halle in Uerdingen zu Gast und gewann mit 1:0. "Die Spieler des KFC tun mir einfach leid. Ich habe jetzt auch nach unserem Spiel am Dienstag mit einigen Jungs gesprochen und die haben mir erzählt, dass sie zum Teil schon zwei Monate auf ihre Gehälter warten. Da frage ich mich, wie man einen Verein führen kann, wenn man seit Jahren nicht fähig ist, pünktlich und regelmäßig seinen Zahlungen nachzukommen?"

Uerdingen wird seit 2016 vom russischen Geldgeber Michail Ponomarew subventioniert. Aktuell belegt die Mannschaft in der 3. Liga Platz elf.