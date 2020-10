3. Liga: Wer zeigt / überträgt Hallescher FC - FSV Zwickau heute live im TV, Livestream und Liveticker?

Während Deutschlands oberste Spielklassen pausieren, geht es in der 3. Liga weiter. Am 4. Spieltrag tritt der Hellescher FC gegen den FSV Zwickau an. Wann und wo Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt? Alle Infos gibt es hier.

3. Liga: Wann und wo spielen der Hallescher FC und FSV Zwickau?

Zum Abschluss des vierten Spieltags geht es zwischen Halle und Zwickau im Erdgas-Sportpark in Halle rund.

Schiri Franz Bokop wird die Begegnung um 19 Uhr anpfeifen, seine Assistenten sind Christian Meermann und Timo Daniel

3. Liga: Wer zeigt / überträgt Hallescher FC vs. FSV Zwickau heute live?

Eine Möglichkeit, das Spiel im Free-TV zu sehen, gibt es leider nicht. Fans der dritten Liga kommen nur bei Magenta Sport auf ihre Kosten, der Telekom-Sender hat nämlich sämtliche Begegnungen in seinem Programm.

15 Minuten vor dem Startpfiff beginnt dort die Vorberichterstattung mit Anett Sattler, Andreas Mann wird das Geschehen auf dem Feld kommentieren.

Telekom-Kunden unter Euch können das Angebot übrigens zwölf Monate lang gratis testen, anschließend kostet das Abo 4,95 Euro monatlich. Alle anderen müssen für den Streamingdienst etwas mehr Geld aufbringen, ein monatliches Abonnement kostet 16,95 Euro, ein jährliches 9,95 Euro im Monat.

3. Liga: Hallescher FC vs. FSV Zwickau im Liveticker auf SPOX

Ihr könnt Halle und Zwickau nicht live und in Farbe sehen, wollt aber dennoch auf dem Laufenden bleiben? Klickt Euch einfach durch unseren Liveticker-Kalender, dort findet Ihr Ticker zu zahlreichen Sport-Events, so auch zum heutigen Spiel.

3. Liga: Der 4. Spieltag im Überblick

Nur eine weitere Partie vom 4. Spieltag steht noch aus. Weil vier Duisburger positive Corona-Tests aufwiesen, musste die Freitagsbegegnung zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Saarbrücken abgesagt werden. Das sind alle Ergebnisse:

Datum Spielbeginn Heim Ergebnis Auswärts abgesagt - MSV Duisburg -:- 1. FC Saarbrücken 10.10. 14 Uhr SG Dynamo Dresden 1:0 Magdeburg 10.10. 14 Uhr Türkgücü-Ataspor 0:0 SV Wehen Wiesbaden 10.10. 14 Uhr SC Verl 2:3 FC Hansa Rostock 10.10. 14 Uhr KFC Uerdingen 05 1:1 Bayern München II 10.10. 14 Uhr 1860 München 4:1 VfB Lübeck 10.10. 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern 1:1 Waldhof Mannheim 11.10. 13 Uhr SpVgg Unterhaching 2:1 SV Meppen 11.10. 14 Uhr FC Viktoria Köln 2:0 FC Ingolstadt 12.10. 19 Uhr Hallescher FC -:- FSV Zwickau

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

Zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison befinden sich die heutigen Kontrahenten in der unteren Tabellenhälfte. Der FSV belegt aktuell den 13., Halle den 15. Rang.