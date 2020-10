SV Meppen gegen FCK (Kaiserslautern) heute live im TV, Livestream und Liveticker

Krisenduell in Meppen: Heute empfängt der SV den 1. FC Kaiserslautern. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

Good News: Das Gastspiel des FCK in Meppen wird im Free-TV zu sehen sein. Auch einen kostenfreien Livestream gibt es.

3. Liga heute: Die Spiele des Tages

Am heutigen Samstag, den 24. Oktober, stehen in der 3. Liga sechs Begegnungen an. Vor allem auf den unteren Rängen der Tabelle kommt es dabei zu brisanten Begegnungen.

Absolutes Krisenduell ist dabei die Partie des Tabellen-17. Kaiserslautern beim 19. aus Meppen. Während die Meppener bisher drei Punkte einfahren konnten, sind es beim FCK derer vier.

Noch düsterer sieht die Lage aktuell beim VfB Lübeck aus, der Aufsteiger wartet noch auf seinen ersten Sieg in der neuen Saison. Heute geht es im Heimspiel gegen den Halleschen FC. Und auch der 1. FC Magdeburg ist schwach in die neue Spielzeit gestartet (aktuell vier Punkte). Heute erwartet der FCM Wehen Wiesbaden.

Deutlich besser aus der Vorbereitung gekommen sind Hansa Rostock und Viktoria Köln, die beiden Spitzenklubs der 3. Liga treffen heute im direkten Duell aufeinander. Zudem stehen die Begegnungen Ingolstadt gegen Dynamo Dresden und MSV Duisburg gegen KFC Uerdingen auf dem Programm.

Uhrzeit Heim Gast 14 Uhr SV Meppen 1. FC Kaiserslautern 14 Uhr FC Ingolstadt SG Dynamo Dresden 14 Uhr FC Hansa Rostock FC Viktoria Köln 14 Uhr VfB Lübeck Hallescher FC 14 Uhr 1. FC Magdeburg SV Wehen Wiesbaden 14 Uhr MSV Duisburg KFC Uerdingen 05

© imago images / Bucco

SV Meppen gegen FCK (Kaiserslautern) heute live im TV und Livestream

Free-TV-Alarm! Heute seht Ihr die Partie gleich doppelt im frei empfangbaren Fernsehen: Sowohl der NDR als auch der SWR übertragen die vollen 90 Minuten live.

Zusätzlich dazu gibt es das Spiel wie gewohnt bei MagentaSport. Der Bezahlsender der Telekom zeigt alle Spiele der 3. Liga einzeln und wenn möglich in der Konferenz.

Livestreams stellen alle drei Sender zur Verfügung, kostenfrei sind allerdings nur die beiden der öffentlich-rechtlichen Sender.

© imago images / Eibner

3. Liga im Liveticker: SV Meppen gegen 1. FC Kaiserslautern

Bei SPOX könnt Ihr die Begegnung Meppen gegen Kaiserslautern im Liveticker verfolgen.

Die Tabelle der 3. Liga vor dem 7. Spieltag