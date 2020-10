3. Liga: Die Samstagsspiele des 6. Spieltags heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga stehen am heutigen Samstag wieder zahlreiche Spiele an. Wer gegen wen spielt und wo Ihr die Partien im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Aufsteiger 1. FC Saarbrücken hatte am Mittwoch das Topspiel gewonnen und somit die Tabellenführung übernommen. Das Team von Trainer Lukas Kwasniok siegte beim bisherigen Spitzenreiter 1860 München 2:1 (2:0) und ist nun trotz eines weniger absolvierten Spiels als die direkte Konkurrenz mit 13 Punkten Erster.

3. Liga: Diese Spiele stehen heute an

Die Partie von FSV Zwickau gegen Türkgücü München musste aufgrund mehrerer Coronafälle bei Türkgücü abgesagt werden. Für das Team wurde Quarantäne angeordnet, wie lange diese dauert, ist noch unbekannt.

Heute kommt es dann unter anderem zum Spitzenspiel Rostock gegen Viktoria Köln, dem Derby zwischen Duisburg und Uerdingen sowie dem Kellerduelle Meppen gegen Kaiserslautern.

Datum, Uhrzeit Heim Gast 23.10., 19 Uhr FSV Zwickau Türkgücü München 24.10., 14 Uhr SV Meppen 1. FC Kaiserslautern 24.10., 14 Uhr FC Ingolstadt SG Dynamo Dresden 24.10., 14 Uhr FC Hansa Rostock FC Viktoria Köln 24.10., 14 Uhr VfB Lübeck Hallescher FC 24.10., 14 Uhr Magdeburg SV Wehen Wiesbaden 24.10., 14 Uhr MSV Duisburg KFC Uerdingen 05 25.10., 13 Uhr 1. FC Saarbrücken SC Verl 25.10., 14 Uhr Bayern München II Waldhof Mannheim 26.10., 19 Uhr SpVgg Unterhaching 1860 München

© imago images / Jan Huebner

3. Liga: Die Samstagsspiele heute im TV und Livestream

Wie schon in der letzten Saison überträgt auch in dieser Saison wieder MagentaSport alle Spiele der 3. Liga.

Ausgewählte Samstagsspiele könnt Ihr auch im Free-TV verfolgen. Alle Sender bieten auch einen Livestream an. So ist die heutige Aufteilung:

Meppen - Kaiserslautern: NDR, SWR

FC Ingolstadt - Dynamo Dresden: BR, MDR

Bei MagentaSport habt Ihr außerdem die Option, alle Spiele des Tages in der Konferenz zu verfolgen. Hier geht es dafür entlang.

Telekom-Kunden können in den ersten zwölf Monaten kostenlos auf MagentaSport zugreifen. Danach kostet es 4,83 Euro im Monat. Solltet Ihr kein Telekom-Abo haben, könnt Ihr MagentaSport entweder für 16,53 Euro im Monatsabo oder für 9,70 Euro monatlich im Jahresabo abonnieren.

3. Liga: Die Samstagsspiele heute im Liveticker

SPOX tickert auch heute wieder alle Spiele der 3. Liga. Schon gewusst? SPOX hat täglich zahlreiche Liveticker zu den unterschiedlichen Events der Sport-Welt im Programm.

Die Tabelle der 3. Liga vor dem 6. Spieltag

Vor dem 6. Spieltag thront der Aufsteiger Saarbrücken auf dem ersten Platz der Tabelle. Die Saarländer haben sogar noch ein Spiel weniger als der Zweitplatzierte aus Köln. Tabellenschlusslicht ist dagegen der Aufsteiger aus Lübeck. Die Hanseaten haben bereits drei Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz.