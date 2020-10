SC Verl gegen Magdeburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der SC Verl empfängt am 6. Spieltag der 3. Liga den 1. FC Magdeburg. Falls Ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen wollt, erhaltet Ihr hier alle Infos.

SC Verl vs. Magdeburg: Anstoß, Datum, Ort

Verl und Magdeburg treffen am Abend des heutigen Dienstags, dem 20.10.2020, aufeinander. Der Anstoß soll um 19.00 Uhr erfolgen. Austragungsort der Partie wird die Benteler Arena sein. Zuschauer sind bei der Partie allerdings nicht zugelassen. Der Grund dafür sind die steigenden Fallzahlen infolge der Coronapandemie.

SC Verl gegen Magdeburg live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Verl und Magdeburg wird nicht im Free-TV übertragen werden, kein öffentlich-rechtlicher Sender zeigt das Spiel in seinem Programm.

Die Partie läuft daher exklusiv auf MagentaSport, dem Livesportangebot der Telekom. Der Anbieter wird das Duell zwischen Verl und Magdeburg live ab 19.00 Uhr zeigen.

MagentaSport kostet Telekom-Kunden zunächst nichts, in den ersten zwölf Monaten ist der Dienst kostenlos. Anschließend müsst Ihr 4,83 Euro pro Monat zahlen. Wer kein Telekom-Abo hat, muss für ein Monatsabo 16,53 Euro zahlen, ein Jahresabo kostet pro Monat 9,70 Euro.

SC Verl - Magdeburg: Das Spiel im Liveticker

Falls Ihr das Spiel nicht live gucken werdet, könnt Ihr die Partie stattdessen bei uns im Liveticker verfolgen. Unsere ausführliche Liveticker-Übersicht findet Ihr hier.

3. Liga: Diese Spiele findet heute statt

Am heutigen Dienstag finden in der 3. Liga fünf Partien statt, die anderen vier Spiele werden zeitgleich zum Spiel von Verl gegen Magdeburg ausgetragen.

Den Überblick der Spiele am heutigen Abend seht Ihr hier.

Datum Uhrzeit Heim Gast 20.10.2020 19.00 Uhr Türkgücü München VfB Lübeck 20.10.2020 19.00 Uhr KFC Uerdingen SV Wehen Wiesbaden 20.10.2020 19.00 Uhr Waldhof Mannheim Hansa Rostock 20.10.2020 19.00 Uhr Dynamo Dresden FSV Zwickau 20.10.2020 19.00 Uhr SC Verl 1. FC Magdeburg

3. Liga: Die Tabelle vor dem 6. Spieltag

Nach fünf Spielen liegen die Ostwestfalen aus Verl mit sieben Punkten auf dem achten Tabellenplatz. Mit einem Sieg könnte der SC somit in die obere Tabellenregion in der 3. Liga klettern. Magdeburg rangiert mit vier Zählern derzeit weiter unten in der Tabelle, auf Platz 15. Die Gäste bräuchten bei ihrem Gastspiel in Verl somit einen hohen Sieg, um in der Tabelle an ihren Konkurrenten vorbeizuziehen. An der Spitze der Tabelle treffen am 6. Spieltag übrigens 1860 München und der 1. FC Saarbrücken, die beiden bestplatzierten Teams der Liga, direkt aufeinander.