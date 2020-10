MSV Duisburg gegen 1. FC Saarbrücken heute live: Die 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Zum Auftakt des 4. Spieltags der 3. Liga ist am heutigen Freitag Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken beim MSV Duisburg zu Gast. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der 1. FC Saarbrücken will seine Position an der Ligaspitze verteidigen, derweil hoffen die Duisburger auf den ersten Saisonsieg. Hier gibt es alle Infos zur Partie.

MSV Duisburg gegen 1. FC Saarbrücken heute live: Ort, Datum

Keine Länderspielpause in der 3. Liga. Während die Bundesliga und die 2. Liga pausieren, geht das Geschehen in der dritthöchsten deutschen Spielklasse auch an diesem Wochenende weiter. Das Duell Duisburg gegen Saarbrücken eröffnet den 4. Spieltag der 3. Liga, Anpfiff ist am heutigen Freitag, den 9. Oktober, um 19 Uhr.

Austragungsort ist die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg, die unter normalen Umständen Platz für 31.500 Zuschauer bietet. Da in Duisburg die 7-Tage-Inzidenz zuletzt aber deutlich über dem Grenzwert lag, rechnen die Verantwortlichen des MSV mit einem Geisterspiel.

MSV Duisburg - 1. FC Saarbrücken: Übertragung im TV und Livestream

Die Partie zwischen Duisburg und Saarbrücken läuft nicht im Free-TV. Zwar werden ausgewählte Spiele der 3. Liga im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen, allerdings nur samstags. Das Duell der Zebras mit dem derzeitige Tabellenführer ist somit nur auf MagentaSport zu sehen.

Der Haussender der Telekom beginnt bereits um 18.30 Uhr mit der Vorberichterstattung. Zusätzlich zur Übertragung im TV steht auch ein Livestream zur Verfügung. Für Telekom-Kunden ist das Angebot im ersten Jahr kostenlos.

Nicht-Telekom-Kunden können das Spiel ebenfalls über MagentaSport schauen. Ein Jahresabo kostet Euch 9,70 Euro monatlich, die monatlich kündbare Option gibt es für 16,53 Euro.

MSV Duisburg gegen 1. FC Saarbrücken: 3. Liga heute live im Liveticker

Gute Nachrichten für alle Fans, die das Spiel nicht live sehen können: SPOX bietet zu allen Partien der 3. Liga einen Liveticker an. So bleibt Ihr immer auf dem Laufenden.

© imago images / Eibner

3. Liga: Die Tabelle vor dem 4. Spieltag

Der Aufsteiger aus dem Saarland hat einen exzellenten Start in die neue Drittliga-Saison hingelegt. Nach einem 1:1 zum Auftakt gegen den VfB Lübeck gewann Saarbrücken sowohl gegen Hansa Rostock (2:0) als auch gegen den Halleschen FC (4:0).

Die Duisburger spielten zuletzt zweimal unentschieden (gegen Lübeck und gegen Zwickau), am ersten Spieltag musste das Team von Trainer Torsten Lieberknecht eine 1:3-Pleite gegen Rostock hinnehmen.