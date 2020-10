3. Liga - FC Ingolstadt gegen SpVgg Unterhaching heute live: So läuft die Übertragung im TV und Livestream

Auch am 3. Spieltag gibt es in der 3. Liga wieder einige heiße Duelle, heute kommt es unter anderem zum Aufeinandertreffen des Tabellenführers aus Ingolstadt mit der benachbarten SpVgg Unterhaching. Wie die Übertragung live im TV und Livestream läuft, erfahrt Ihr hier.

Die gute Nachricht zuerst: Das Bayern-Duell zwischen Ingolstadt und Unterhaching läuft im Free-TV.

FC Ingolstadt gegen SpVgg Unterhaching: Termin, Ort, Datum

Wie immer bei Heimspielen des FC Ingolstadt dient der Audi-Sportpark in Ingolstadt als Austragungsort. Im 2010 eröffneten Stadion ist Naturrasen verlegt, im Besitz ist es von einer Tochtergesellschaft der Audi AG.

Anstoß am heutigen Samstag, den 3. Oktober, ist um 14 Uhr. Parallel wird in fünf weiteren Stadien der 3. Liga angepfiffen, Türkgücü München beispielsweise gastiert in Mannheim.

FC Ingolstadt gegen SpVgg Unterhaching heute live: So läuft die Übertragung im TV und Livestream

Livebilder der Begegnung gibt es heute sowohl im Pay- als auch im Free-TV. Frei zugänglich gibt es die Partie im BR zu sehen, zudem können Kunden von MagentaSport wie gewohnt alle Einzelspiele und die Konferenz verfolgen.

Während beim Pay-TV-Sender der Telekom Kommentator Oskar Heirler und Moderator Basti Schwele am Start sind, begleiten Euch im BR Markus Othmer (Moderation) und Florian Eckl (Kommentar) durch die Sendung.

Für alle, die von unterwegs dabei sein wollen, gibt es Livestreams der Sender.

Mehr Free-TV-Übertragungen der 3. Liga gefällig? Diese Spiele laufen heute ebenfalls im frei empfangbaren Fernsehen:

VfB Lübeck - MSV Duisburg : NDR

: FSV Zwickau - 1860 München: mdr

FC Ingolstadt gegen SpVgg Unterhaching: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Der FCI muss heute auf Eckert Ayensa (Muskelverletzung) und Franke (Gelb-Rot-Sperre) verzichten.

FC Ingolstadt: Buntic - Heinloth, Antonitsch, Schröck, Gaus - Krauße, Paulsen - Beister, Elva, Niskanen - Kutschke

Lokalrivale Unterhaching fehlen heute Endres (Bänderriss im Sprunggelenk), Hain (Knieprobleme), Kaltner (Kreuzbandriss), Mensah (muskuläre Probleme), Stahl (Kreuzbandriss) und Welzmüller (Kreuzbandriss).

SpVgg Unterhaching: Mantl - Schwabl, R. Müller, Greger, Dombrowka - Fuchs, Stierlin - Heinrich, Hufnagel, L. Marseiler - Hasenhüttl

3. Liga: Die Spiele von heute

Datum Uhrzeit Heim Gast 3. Oktober 14 Uhr SV Meppen SC Verl 3. Oktober 14 Uhr 1. FC Magdeburg Viktoria Köln 3. Oktober 14 Uhr FSV Zwickau 1860 München 3. Oktober 14 Uhr FC Ingolstadt SpVgg Unterhaching 3. Oktober 14 Uhr Waldhof Mannheim Türkgücü München 3. Oktober 14 Uhr VfB Lübeck MSV Duisburg

3. Liga: Die Tabelle vor Ingolstadt vs. Unterhaching