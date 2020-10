Die Zweitvertretung des FC Bayern München trifft am 5. Spieltag der 3. Liga heute auf den schwach in die Saison gestarteteten 1. FC Kaiserslautern. Hier begleiten wir Euch im Liveticker durch die Partie.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

3. Liga: FC Bayern II gegen den 1. FC Kaiserslautern heute im Liveticker - Vor Beginn

Die "kleinen" Bayern erinnern sich gerne an das vergangene Duell mit dem FCK zurück. Am 4. Juli feierte die FCB-Reserve am letzten Spieltag der Vorsaison auf dem Betzenberg die Drittligameisterschaft - trotz 0:1-Niederlage. "Wir wollen gegen den FCK unsere positive Entwicklung der letzten Wochen fortsetzen. Hoffentlich finden wir auch am Samstag schnell in unseren Spielrhythmus", erklärte Bayern-Trainer Holger Seitz. Mittelfeldstratege Angelo Stiller will "den zweiten Heimsieg in Folge holen".

Dabei verschlief Lautern jeweils die erste Hälfte der Partie komplett."Wir müssen von Anfang an hellwach sein, uns den Sieg verdienen und ihn uns erarbeiten", erklärte der neue Coach Jeff Saibene. "Gegen eine fußballerisch sehr starke Mannschaft" erwartet er eine schwere Aufgabe.

Auch nach vier Spieltagen wartet der FCK noch auf den ersten Saisonsieg. Auf zwei Niederlagen und die Entlassung von Trainer Boris Schommers folgten zwei Unentschieden gegen Wehen und Mannheim.

Los geht es im Stadion an der Grünwalder Straße um 14 Uhr. Zuschauer sind wie in zahlreichen Stadien in der gesamten Republik keine zugelassen.

Herzlich willkommen zum Liveticker der Drittligabegegnung am 5. Spieltag zwischen dem FC Bayern II und den Roten Teufeln aus Kaiserslautern.

FC Bayern München II - 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem FCB und dem FCK ist nicht im Free-TV, sondern exklusiv bei Magenta Sport zu sehen. Der Sportanbieter der Telekom geht 15 Minuten vor Spielbeginn mit Kommentator Sebastian Schwele und Moderator Kevin Gerwin auf Sendung.

Neben der Übertragung im TV steht zum Spiel zwischen dem FC Bayern II und dem 1. FC Kaiserslautern auch ein Livestream bereit. Telekom-Kunden können das Angebot sogar für ein Jahr kostenlos nutzen.

Im frei empfangbaren Fernsehen werden auf den dritten Programmen jeden Samstag ausgewählte Spiele gezeigt. Heute sind dies folgende Partien:

VfB Lübeck - Dynamo Dresden (NDR/MDR)

Hansa Rostock - 1860 München ( BR )

) Wehen Wiesbaden - Waldhof Mannheim (HR/SWR)

FC Bayern München II - 1. FC Kaiserslautern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Der FCK muss mit Bachmann, Ciftci, Sessa und Winkler gleich meherere Leistungsträger ersetzen, beim FC Bayern fehlen unter anderem Malik Tillmann, Bright Akwo Arrey-Mbai und Chris Richards. Zudem sind Abstellungen an die Bundesliga-Mannschaft möglich, die am Abend bei Arminia Bielefeld im Einsatz ist.

FC Bayern II: Hoffmann - Waidner, Lawrence, Senkbeil, Lungwitz - Welzmüller, Stiller - Kern - Dajaku, Arp, Kühn

Hoffmann - Waidner, Lawrence, Senkbeil, Lungwitz - Welzmüller, Stiller - Kern - Dajaku, Arp, Kühn Kaiserslautern: Spahic - Schad, Kraus, Sickinger, Hlousek - Rieder, Zuck - Skarlatidis, Ritter - Hanslik, Huth

3. Liga: Die Ergebnisse und Spiele zum 5. Spieltag

Zum Auftakt des 5. Spieltags feierte der 1. FC Magdeburg seinen ersten Saisonsieg. Der Zweitligaabsteiger setzte sich mit 2:0 gegen Türkgücü München durch.

Datum, Uhrzeit Heim Ergebnis Gast 16.10., 19 Uhr Magdeburg 2:0 Türkgücü-Ataspor 17.10., 14 Uhr FC Hansa Rostock -:- 1860 München 17.10., 14 Uhr VfB Lübeck -:- SG Dynamo Dresden 17.10., 14 Uhr SV Wehen Wiesbaden -:- Waldhof Mannheim 17.10., 14 Uhr FSV Zwickau -:- KFC Uerdingen 05 17.10., 14 Uhr Bayern München II -:- 1. FC Kaiserslautern 17.10., 14 Uhr FC Ingolstadt -:- SC Verl 18.10., 13 Uhr 1. FC Saarbrücken -:- SpVgg Unterhaching 18.10., 14 Uhr MSV Duisburg -:- Hallescher FC 18.10., 15 Uhr SV Meppen -:- FC Viktoria Köln

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

Bayern-Rivale 1860 München führt die Tabelle der 3. Liga mit 10 Punkten an, Aufsteiger Saarbrücken könnte mit einem Sieg im Nachholspiel mit den Löwen nach Punkten gleichziehen.