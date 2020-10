3. Liga heute live: TSV 1860 München gegen VfB Lübeck im TV, Livestream und Liveticker

Länderspielpause? Von wegen! Während die Profis in der Bundesliga und der 2. Liga mit den Nationalmannschaften unterwegs sind, steht in der 3. Liga der 4. Spieltag an. Am heutigen Samstag bekommen es die Münchner Löwen mit dem VfB Lübeck zu tun. Wie Ihr das Spiel des TSV 1860 München heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Zu Beginn die schlechten Nachrichten: Eine Free-TV-Übertragung des Spiels wird es heute nicht geben.

1860 München gegen VfB Lübeck: Termin, Ort, Datum

Anpfiff der Partie ist am heutigen Samstag, den 10. Oktober, um 14 Uhr. Zeitgleich geht's in fünf weiteren Stadien der 3. Liga los.

Austragungsort der Begegnung ist das Stadion an der Grünwalder Straße in München. Gespielt wird ohne Zuschauer.

© imago images / nordphoto

3. Liga heute live: TSV 1860 München gegen VfB Lübeck im TV und Livestream

Livebilder der Partie gibt es heute ausschließlich bei MagentaSport. Der Bezahlsender der Telekom hält die Übertragungsrechte an allen Spielen der 3. Liga und lässt Euch die Wahl zwischen den vollen 90 Minuten und der Konferenz.

Auch einen Livestream gibt es von MagentaSport, diesen findet Ihr hier. Los geht's dort wie im TV um 13.45 Uhr.

Eine Free-TV-Übertragung des Spiels, wie es sie beispielsweise beim vergangenen Spiel von 1860 München gab, gibt es heute nicht. Dafür sind heute drei andere Begegnungen der 3. Liga im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen:

1. FC Kaiserslautern - Waldhof Mannheim : SWR

: SC Verl - Hansa Rostock : NDR

: Dynamo Dresden - 1. FC Magdeburg: mdr

3. Liga im Liveticker: 1860 München gegen VfB Lübeck

Ihr kennt das von uns: Auch wir halten Euch stets live über das Geschehen in der 3. Liga auf dem Laufenden - im Liveticker.

Zum Liveticker 1860 München - VfB Lübeck

Zur Liveticker-Übersicht mit allen Spielen des Tages

3. Liga, Samstagsspiele: Diese Begegnungen stehen heute an

Neben 1860 ist heute auch Türkgücü in München gefordert, der Aufsteiger trägt seine Spiele allerdings im Olympiastadion aus.

Außerdem stehen zwei brisante Derbys an: Kaiserslautern empfängt mit Neu-Coach Saibene Waldhof Mannheim und der 1. FC Magdeburg reist zum Duell gegen Dynamo nach Dresden.

Datum Uhrzeit Heim Gast 10. Oktober 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern Waldhof Mannheim 10. Oktober 14 Uhr 1860 München VfB Lübeck 10. Oktober 14 Uhr KFC Uerdingen Bayern München II 10. Oktober 14 Uhr SC Verl Hansa Rostock 10. Oktober 14 Uhr Türkgücü München Wehen Wiesbaden 10. Oktober 14 Uhr Dynamo Dresden 1. FC Magdeburg

3. Liga: Die Tabelle vor dem 4. Spieltag