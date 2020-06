Am 29. Spieltag empfängt der Tabellenzweite aus Unterhaching den FC Ingolstadt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Nachdem bereits die Bundesliga und die 2. Bundesliga nach der mehrwöchigen Corona-Pause jeweils eine englische Woche absolviert haben, ist ab heute auch die dritthöchste Spielklasse im deutschen Fußball dran.

SpVgg Unterhaching gegen FC Ingolstadt: Wann und wo?

Am heutigen 29. Spieltag begegnen sich SpVgg Unterhaching und der FC Ingolstadt. Der Anpfiff erfolgt um 20.30 Uhr im Stadion am Sportpark in Unterhaching.

SpVgg Unterhaching gegen FC Ingolstadt: Heute live im TV und Livestream

Im Free-TV ist die heutige Partie zwischen Unterhaching und Ingolstadt nicht zu finden, dafür aber beim kostenpflichtigen Anbieter MagentaSport. Dort beginnt die Übertragung 15 Minuten vor Anpfiff. Den Job des Kommentatoren übernimmt Oskar Heirler.

MagentaSport hat nicht nur die Übertragungsrechte für dieses Spiel, sondern für alle Begegnungen der 3. Liga.

SpVgg Unterhaching gegen FC Ingolstadt im Liveticker

Wer kein MagentaSport-Abonnement hat, das Spiel aber trotzdem mitverfolgen möchte, ist beim Liveticker von SPOX genau richtig. Dort seid Ihr immer am neusten Stand und verpasst kein wichtiges Ereignis.

SpVgg Unterhaching vs. FC Ingolstadt im Liveticker

Die 3. Liga ist bei SPOX auch in der Konferenz im Angebot.

3. Liga: Die Dienstags-Konferenz im Liveticker

3. Liga: So geht die englische Woche weiter mit Spieltag 30

Die 20 Drittligisten bekommen nur wenig Zeit zum Verschnaufen, denn bereits am Freitag geht es weiter mit der 30. Spielrunde. Sechs weitere Partien finden am Samstag statt. Die restlichen drei Begegnungen werden am Sonntag ausgetragen.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 05.06. 19 Uhr Magdeburg KFC Uerdingen 05 06.06. 14 Uhr MSV Duisburg Chemnitzer FC 06.06. 14 Uhr 1860 München Würzburger Kickers 06.06. 14 Uhr Eintr. Braunschweig Bayern München II 06.06. 14 Uhr FSV Zwickau Hallescher FC 06.06. 14 Uhr Waldhof Mannheim FC Viktoria Köln 06.06. 14 Uhr SV Meppen FC Hansa Rostock 07.06. 13 Uhr SC Preußen 06 Münster SpVgg Unterhaching 07.06. 14 Uhr FC Carl Zeiss Jena 1. FC Kaiserslautern 07.06. 17 Uhr FC Ingolstadt Sonnenhof Großaspach

3. Liga: Die Tabelle vor dem 29. Spieltag

Der aktuell Tabellenzweite der 3. Liga aus Unterhaching wird versuchen, weitere drei Punkte einzusammeln, um dem Ziel Aufstieg in Liga zwei näher zu kommen. Ingolstadt hingegen befindet sich im Tabellenmittelfeld auf Platz neun, jedoch nur fünf Punkte hinter dem heutigen Kontrahenten.