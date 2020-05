3. Liga: Tabelle, Ausgangslage, nächster Spieltag

Der 28. Spieltag der 3. Liga ist Geschichte. Wie sieht es in der Liga aus und welche Begegnungen stehen am nächsten Spieltag an? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

3. Liga: So endeten die Begegnungen am 28. Spieltag

Am ersten Spieltag nach der Corona-Pause kam es direkt zu einem Spitzenspiel. Dabei verlor der Tabellenführer MSV Duisburg gegen den aktuellen Ligadritten 1860 München. Duisburgs erster Verfolger Unterhaching nutzte die Gelegenheit und zog mit dem MSV gleich.

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts Sa, 30.05. 14 Uhr FSV Zwickau 2:2 FC Hansa Rostock Sa, 30.05. 14 Uhr Eintr. Braunschweig 4:2 FC Viktoria Köln Sa, 30.05. 14 Uhr FC Ingolstadt 1:2 Bayern München II Sa, 30.05. 14 Uhr Waldhof Mannheim 1:2 KFC Uerdingen 05 Sa, 30.05. 14 Uhr SV Meppen 1:3 Würzburger Kickers Sa, 30.05. 14 Uhr Magdeburg 0:1 1. FC Kaiserslautern Sa, 30.05. 14 Uhr Sonnenhof Großaspach 0:2 SpVgg Unterhaching So, 31.05. 13 Uhr 1860 München 3:2 MSV Duisburg So, 31.05. 14 Uhr SC Preußen 06 Münster 4:2 Hallescher FC So, 31.05. 17 Uhr FC Carl Zeiss Jena 0:1 Chemnitzer FC

© getty

3. Liga: Die Tabelle nach dem 28. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. MSV Duisburg 28 52:38 14 47 2. SpVgg Unterhaching 28 42:31 11 47 3. 1860 München 28 48:40 8 45 4. Waldhof Mannheim 28 42:33 9 44 5. Bayern München II 28 54:47 7 44 6. Eintracht Braunschweig 28 46:40 6 44 7. Würzburger Kickers 28 51:46 5 44 8. SV Meppen 28 51:39 12 42 9. FC Ingolstadt 28 48:36 12 42 10. FC Hansa Rostock 28 38:33 5 42 11. KFC Uerdingen 05 28 34:40 -6 42 12. Chemnitzer FC 28 45:44 1 37 13. 1. FC Kaiserslautern 28 43:45 -2 37 14. FC Viktoria Köln 28 48:57 -9 35 15. Magdeburg 28 37:32 5 33 16. FSV Zwickau 28 42:43 -1 33 17. Hallescher FC 28 45:47 -2 33 18. SC Preußen 06 Münster 28 41:50 -9 30 19. Sonnenhof Großaspach 28 23:54 -31 21 20. FC Carl Zeiss Jena 28 27:62 -35 17

3. Liga im TV und Livestream

Wer die 3. Liga im TV und im Livestream sehen möchte, ist bei MagentaSport richtig. Dort werden nämlich alle Spiele live und in voller Länge gezeigt. Die Übertragung startet dabei jeweils 15 Minuten vor Anpfiff.

3. Liga im Liveticker

Für Fußballfans, die nicht auf das TV- oder Livestream-Angebot von MagentaSport zugreifen können, bietet SPOX für jedes Spiel einen Liveticker an.

Die Übersicht der Liveticker der 3. Liga.

3. Liga: Die Spiele des 29. Spieltags im Überblick

Am Dienstag startet auch die 3. Liga ihre erste englische Woche nach der Corona-Pause. Jeweils fünf Spiele werden am Dienstag und am Mittwoch absolviert.

Am Mittwoch kommt es dann um 19 Uhr zum Duell zwischen dem Tabellenersten MSV Duisburg und dem Tabellenletzten Carl-Zeiss Jena.