3. Liga: KFC Uerdingen gegen MSV Duisburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der MSV Duisburg hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der 3. Liga mit einem Unentschieden gegen die Würzburger Kickers verspielt und braucht einen Sieg gegen den KFC Uerdingen. Wie, wann und wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

KFC Uerdingen - MSV Duisburg: Datum, Uhrzeit und Stadion

Die Partie wird heute, am Mittwoch (17. Juni) um 20.30 Uhr angepfiffen. Der KFC empfängt die Zebras aus Duisburg in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, das aufgrund des DFB-Hygienekonzepts hinsichtlich der Coronapandemie für den Rest der Saison keine Fans mehr einlassen wird.

© imago images

KFC Uerdingen vs. MSV Duisburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Mit diesen Formationen könnten die beiden Mannschaften starten:

Uerdingen : Vollath - Barry, Lukimya, Maroh, Dorda - Daube, Matuschyk, Mbom - Kinsombi, Ibrahimaj, Evina

: Vollath - Barry, Lukimya, Maroh, Dorda - Daube, Matuschyk, Mbom - Kinsombi, Ibrahimaj, Evina Duisburg: Weinkauf - Gembalies, M. Jansen, Boeder - Budimbu, Sicker - Albutat, Ben Balla - Daschner - L.-J. Mickels, Vermeij

3. Liga: Uerdingen vs. Duisburg heute live im TV und Livestream

Das Duell des 33. Spieltags ist heute nicht im frei empfänglichen Fernsehen zu sehen.

MagentaSport zeigt alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge. Ihr könnt Uerdingen - Duisburg entweder auf dem Bezahlsender oder im Livestream sehen. Der Stream ist auch auf mobilen Geräten mit der "MagentaSport"-App verfügbar. Die Berichterstattung beginnt dort um 20.15 Uhr, zum Spiel erwartet euch Kommentator Christian Straßburger.

3. Liga: Uerdingen - Duisburg heute live im Liveticker

Alternativ könnt ihr die Partie auch im SPOX-Liveticker verfolgen. Dort habt ihr die Wahl, den Liveticker zum Einzelspiel zu lesen oder einen Überblick über die gesamte Action am Drittliga-Mittwoch mit dem Konferenz-Ticker zu erhalten. Der Konferenz-Ticker startet bereits mit den früheren Partien um 19.00 Uhr.

3. Liga: Alle Ansetzungen des 33. Spieltags

Parallel zu Uerdingen - Duisburg empfängt Hansa Rostock das abgeschlagene Schlusslicht Carl Zeiss Jena. Mit einem Sieg und einer Niederlage Duisburgs könnten die Rostocker auf einen Punkt hinter die Zebras springen.

Uerdingen könnte mit einer Siegesserie noch um den Aufstieg mitspielen, hat aber neun Punkte auf Eintracht Braunschweig an Platz drei.