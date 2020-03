3.Liga: Heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 27. Spieltag der 3. Liga startete gestern Abend mit der Partie Duisburg gegen Magdeburg. Heute geht's weiter mit fünf Spielen. Wie, wo und wann Ihr die heutigen Partien live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

3. Liga: Der Spieltag im Überblick

Der SV Meppen ist der einzige der ersten fünf Klubs in der Tabelle, der mindestens drei seiner letzten fünf Spiele gewinnen konnte. Die Meppener haben einen weiteren machbaren Gegner vor sich in Form des 1. FC Kaiserslautern, der keines seiner letzten fünf Spiele gewinnen konnte. Duisburg, Unterhaching und Mannheim müssen wieder zu ihrer Form der Hinrunde finden, wenn sie nicht von Meppen überholt werden wollen.

Datum und Uhrzeit Heim Ergebnis Gast 06.03., 19 Uhr MSV Duisburg -:- Magdeburg 07.03., 14 Uhr Bayern München II -:- Sonnenhof Großaspach 07.03., 14 Uhr Chemnitzer FC -:- SpVgg Unterhaching 07.03., 14 Uhr FC Carl Zeiss Jena -:- 1860 München 07.03., 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern -:- SV Meppen 07.03., 14 Uhr Würzburger Kickers -:- Waldhof Mannheim 07.03., 14 Uhr FC Viktoria Köln -:- SC Preußen 06 Münster 08.03., 13 Uhr KFC Uerdingen 05 -:- FSV Zwickau 08.03., 14 Uhr Hallescher FC -:- FC Ingolstadt 09.03., 19 Uhr FC Hansa Rostock -:- Eintr. Braunschweig

3. Liga: Heute live im TV und Livestream

Insgesamt 86 Partien der dritten Liga werden von ARD beziehungsweise den zugehörigen dritten Sendern ausgestrahlt. Das sind heute, am Samstag, den 07.03, folgende Partien:

Carl Zeiss Jena - TSV 1860 München: BR und MDR

BR und MDR 1. FC Kaiserslautern - SV Meppen: NDR und SWR

Die jeweiligen dritten Sendern bieten die Spiele auch als Livestream an, zu finden bei deren Internetpräsenzen.

Zusammenfassungen der Spiele sind ab 18 Uhr in der Sportschau bei ARD zu sehen. Dort erwartet euch Moderator Matthias Opdenhövel. Auch die Sportschau ist per Livestream zu empfangen.

MagentaSport zeigt alle Partien der dritten Liga und in voller Länge. Der Streamingservice bietet die Livestreams auch mobil in der MagentaSport App an.

© getty

3. Liga: Heute live im Liveticker

Alternativ könnt Ihr auch alle Spiele der dritten Liga im SPOX-Liveticker mitlesen. Die Ticker beliefern euch mit allen Informationen rund um das Geschehen im jeweiligen Stadion. An Spieltagen der 3. Liga gibt es zusätzlich einen Konferenz-Ticker am Samstag, der einen Überblick über den Spieltag verschafft.

3. Liga: Die Tabelle zum 27. Spieltag

Der MSV Duisburg befindet sich weiter an der Tabellenspitze, hat seinen Abstand zu den Verfolgern jedoch verspielt.