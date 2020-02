3. Liga: Viktoria Köln gegen SG Sonnenhof Großaspach heute live im TV und Livestream sehen

In Köln kommt es am heutigen Freitag zu einem Kellerduell in der 3. Liga: Viktoria Köln empfängt die SG Sonnenhof Großaspach. Wo Ihr das Spiel sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Viktoria Köln gegen SG Sonnenhof Großaspach: Infos zum Spiel

Das Duell zwischen Viktoria Köln und Sonnenhof Großaspach eröffnet den 25. Spieltag der 3. Liga.

Anstoß: 19 Uhr

19 Uhr Stadion (Kapazität): Sportpark Höhenberg (10.001 Plätze)

Sportpark Höhenberg (10.001 Plätze) Schiedsrichter: Patrick Hanslbauer

Viktoria Köln gegen SG Sonnenhof Großaspach heute live sehen

Die Übertragungsrechte an der 3. Liga hält in Deutschland MagentaSport. Ausgewählte Spiele werden zwar von öffentlich-rechtlichen Sendern gezeigt, die Partie zwischen Viktoria und Großaspach gehört jedoch nicht dazu.

MagentaSport ist ein kostenpflichtiges Angebot der Telekom. Hier geht es zu den verschiedenen Paketen und Preisen.

Ihr wollt kein MagentaSport-Abo abschließen? Hier gelangt Ihr zu unserem kostenlosen Liveticker zum Spiel zwischen Viktoria Köln und Sonnenhof Großaspach.

Viktoria Köln gegen SG Sonnenhof Großaspach: Vorschau

In Köln herrscht angesichts der Tabellensituation der Viktoria trotz Karneval dicke Luft. Selbst das berühmte Training in Karnevalskostümen am Donnerstag fiel aus. "Bei mir gibt es so etwas nicht", sagte Trainer Pavel Dotchev. "Das schönste an Karneval wäre für mich ein Sieg gegen Großaspach."

Mit drei Punkten könnte Viktoria Köln zum rettenden Ufer aufschließen oder sogar die Abstiegsränge verlassen. Aktuell hat der Chemnitzer FC, der gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern gefordert ist, zwei Punkte Vorsprung auf die Kölner.

Für die Gäste aus Großaspach ist die Lage deutlich bedrohlicher. Auf den CFC und Platz 16 sind es nach den drei Niederlagen in Folge mittlerweile schon zehn Punkte. Die SG steht mit dem Rücken zur Wand. Das Hinspiel gegen Viktoria Köln verlor Sonnenhof mit 0:3.

Für Interimstrainer Markus Lang geht es "bei allem Druck" darum, positiv zu agieren: "Wir können das packen, das muss allen bewusst sein und dafür werden wir alles geben."

Die Tabelle der 3. Liga vor dem 25. Spieltag