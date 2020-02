SG Sonnenhof Großaspach gegen Hallescher FC heute live im TV, Livestream und Liveticker

So könnt Ihr das Aufeinandertreffen SG Sonnenhof Großaspach und Hallescher FC am heutigen Samstagnachmittag in der 3. Liga live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Mit 4:0 (2:0) gewann der Hallescher FC am siebten Spieltag gegen die SG Sonnenhof Großaspach. Damals belegten die Sachsen noch den zweiten Tabellenplatz und träumten vom Aufstieg in die 2. Bundesliga.

© getty

Mittlerweile wartet der Hallescher FC jedoch seit acht Spielen auf einen Dreier und ist in Folge dessen in der Tabelle abgerutscht.

SG Sonnenhof Großaspach vs. Hallescher FC: Anstoßzeit, Austragungsort

Anstoß des Rückspiels in der WIRmachenDruck-Arena in Aspach ist am heutigen Samstagnachmittag, 29. Februar 2020, um 14 Uhr.

Als Schiedsrichter fungiert Florian Badstübner, dem Christopher Schwarzmann und Maximilian Riedel assistieren.

SG Sonnenhof Großaspach gegen Hallescher FC heute live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Fans: Das Spiel zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und dem Hallescher FC gibt es live und in voller Länge im MDR und in der MDR-Mediathek zu sehen.

SG Sonnenhof Großaspach - Hallescher FC heute im Liveticker

Bei uns könnt Ihr die Partie Großaspach gegen Hallescher FC im kostenlosen und ausführlichen Liveticker verfolgen. Hier geht's zum Ticker.

Außerdem findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender neben einer Konferenz mit allen Spielen in der 3. Liga am heutigen Nachmittag auch zahlreiche weitere sportliche Großveranstaltungen, die Ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

SG Sonnenhof Großaspach vs. Hallescher FC: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Mit folgenden Aufstellungen könnten die beiden Teams heute Nachmittag beginnen:

Großaspach: Reule - Gipson, Leist, Gehring, Poggenberg - Hingerl, Bösel, Jüllich, Vlachodimos - Brünker, Morys

Reule - Gipson, Leist, Gehring, Poggenberg - Hingerl, Bösel, Jüllich, Vlachodimos - Brünker, Morys HFC: Müller - Lindenhahn, Mai, Vollert, Landgraf - Bahn, Syhre, Washausen, Hilßner - Boyd, Sohm

3. Liga: Der 26. Spieltag

Insgesamt sechs Spiele finden am heutigen Nachmittag zeitgleich in der 3. Liga statt. Alle Partien des 26. Spieltags im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 28. Februar 2020 (19 Uhr) SpVgg Unterhaching Bayern München II 29. Februar 2020 (14 Uhr) FSV Zwickau Würzburger Kickers 29. Februar 2020 (14 Uhr) 1860 München Chemnitzer FC 29. Februar 2020 (14 Uhr) Eintr. Braunschweig KFC Uerdingen 05 29. Februar 2020 (14 Uhr) Waldhof Mannheim 1. FC Kaiserslautern 29. Februar 2020 (14 Uhr) Magdeburg FC Carl Zeiss Jena 29. Februar 2020 (14 Uhr) Sonnenhof Großaspach Hallescher FC 1. März 2020 (13 Uhr) FC Ingolstadt FC Viktoria Köln 1. März 2020 (14 Uhr) SV Meppen MSV Duisburg 2. März 2020 (19 Uhr) SC Preußen 06 Münster FC Hansa Rostock

3. Liga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag

Seit dem 17. Spieltag hat der Hallescher FC keinen Sieg mehr eingefahren und wurde vom zweiten Tabellenplatz bist auf den 13. durchgereicht und auch Großaspach braucht dringend Punkte um den Klassenerhalt in der 3. Liga zu schaffen. Die Tabelle vor dem 26. Spieltag: