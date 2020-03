3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

So könnt Ihr die beiden Partien in der 3. Liga am heutigen Sonntagnachmittag live und in voller Länge im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen. Mit SPOX seid Ihr live dabei.

Zwei Spiele finden am heutigen Sonntagnachmittag, 1. März 2020, in der 3. Liga statt.

3. Liga: Die heutigen Spiele

Während der FC Ingolstadt bereits um 13 Uhr gegen Viktoria Köln ran muss, empfängt der SV Meppen den Tabellenführer MSV Duisburg erst um 14 Uhr.

Die beiden Partien am heutigen Nachmittag im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 1. März 2020 (13 Uhr) FC Ingolstadt FC Viktoria Köln 1. März 2020 (14 Uhr) SV Meppen MSV Duisburg

3. Liga heute live im TV und Livestream

Live und in voller Länge könnt Ihr die beiden heutigen Partien in der 3. Liga ausschließlich im Pay-TV der Telekom zu sehen.

Alle EntertainTV-Kunden können die 3. Liga dabei im Paket "Telekom Fußball" zusammen mit der Frauen-Bundesliga bei Magenta Sport kostenlos sehen und auch für Mobil- und Festnetzkunde der Telekom sind die ersten zwölf Monate kostenlos. Im Anschluss wird eine Gebühr von 4,95 Euro im Monat fällig.

3. Liga heute im Liveticker

Für alle die keinen Zugriff auf Bewegtbild haben, haben wir von SPOX die Lösung. Mit unseren kostenlosen und ausführlichen Livetickern seid ihr immer am Ball und verpasst garantiert nichts. Zu den Tickern:

In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr zudem zahlreiche weitere sportliche Highlights wie die Bundesliga oder Champions League.

3. Liga: Der 26. Spieltag

Bereits am Freitagabend, 28. Februar 2020, war der Nachwuchs des FC Bayern München bei der SpVgg Unterhaching zum Lokalderby zu Gast und feierte einen 1:0-Auswärtssieg.

Torschütze des einzigen Treffers war Fiete Arp (24.). Alle weiteren Spiele am 26. Spieltag im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 28. Februar 2020 (19 Uhr) SpVgg Unterhaching Bayern München II 29. Februar 2020 (14 Uhr) FSV Zwickau Würzburger Kickers 29. Februar 2020 (14 Uhr) 1860 München Chemnitzer FC 29. Februar 2020 (14 Uhr) Eintr. Braunschweig KFC Uerdingen 05 29. Februar 2020 (14 Uhr) Waldhof Mannheim 1. FC Kaiserslautern 29. Februar 2020 (14 Uhr) Magdeburg FC Carl Zeiss Jena 29. Februar 2020 (14 Uhr) Sonnenhof Großaspach Hallescher FC 1. März 2020 (13 Uhr) FC Ingolstadt FC Viktoria Köln 1. März 2020 (14 Uhr) SV Meppen MSV Duisburg 2. März 2020 (19 Uhr) SC Preußen 06 Münster FC Hansa Rostock

Den Abschluss des 26. Spieltages machen am Montagabend, 2. März 2020, Preußen Münster und Hansa Rostock.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag

Der MSV Duisburg ging punktgleich mit der SpVgg Unterhaching, die es am Freitagabend nicht schafften vorzulegen, in den 26. Spieltag. Die Tabelle: