FSV Zwickau gegen FC Bayern München II: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag empfängt der FSV Zwickau zum zwölften Spieltag der 3. Liga den FC Bayern München II. Alle Infos zum Spiel sowie zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier bei SPOX.

Zwickau gegen Bayern II: Anpfiff, Spielort, Schiedsrichter

Austragungsort des heutigen Aufeinandertreffens ist die 10.000 Zuschauer fassende GGZ-ARENA in Zwickau. Der Anpfiff ist auf 14 Uhr terminiert. Schiedsrichter Lukas Benen wird das Spiel als Unparteiischer leiten.

© getty

FSV Zwickau - FC Bayern II: Die Übertragung in TV und Livestream

Die einzige Möglichkeit, das Spiel live und in voller Länge im TV zu verfolgen, ist über ein Abonnement bei Magenta Sport. Dort ist die 3. Liga Teil des Teklekom-Fußball-Pakets, welches für Entertain-TV-Kunden dauerhaft kostenlos und für Mobil- und Festnetzkunden der Telekom 24 Monate kostenlos ist. Danach fällt eine monatliche Gebühr von 4,95 Euro an. Auch mobile Magenta-Kunden können die Partie via Livestream live miterleben.

Zwickau vs. Bayern II: Liveticker

Alle Spiele der 3. Liga werden selbstverständlich auch von SPOX live getickert. Hier verpasst ihr keine Highlights aus Zwickau.

Zwickau gegen Bayern II: Vorschau

Der FSV Zwickau dümpelt nach elf Spieltagen im Niemandsland der Tabelle herum. Die Sachsen haben sich nach einem schwachen Saisonstart in den vergangenen Wochen jedoch deutlich stabilisiert und zuletzt gegen den aktuell drittplatzierten Hallescher FC auswärts einen Punkt einfahren können. Seit drei Spielen ist man sogar ungeschlagen.

Nur minimal besser in der Tabelle steht die zweite Mannschaft des FC Bayern da. Mit 17 Zählern aus den elf Saison-Begegnungen liegt man auf Platz acht der Tabelle, ist aber nur drei Punkte von Platz drei entfernt - wohlgemerkt als Regionalliga-Aufsteiger. Dabei schlug man mit dem FC Ingolstadt und Eintracht Braunschweig zwei Aufstiegsaspiranten und holte aus den vergangenen drei Spielen die Maximalausbeute von neun Punkten.

FSV Zwickau vs. FC Bayern München II: Mögliche Aufstellungen

Die voraussichtlichen Startaufstellungen beider Teams:

FSV Zwickau : Brinkies - Godinho, Handke, Hehne, Lange - Schröter, Reinhardt, Jensen, Viteritti - König, Huth

: Brinkies - Godinho, Handke, Hehne, Lange - Schröter, Reinhardt, Jensen, Viteritti - König, Huth FC Bayern München II: Früchtl - Richards, Feldhahn, L. Mai, Köhn - M. Welzmüller, Singh - Dajaku, Zylla, Batista Meier - Wriedt

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

Der FC Bayern II könnte mit einem Sieg auf Platz fünf der Tabelle klettern. Zwickau würde hingegen nach einem Dreier im direkten Duell an den Münchnern vorbeiziehen.