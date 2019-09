3. Liga live: MSV Duisburg - 1860 München heute im TV, Livestream und Liveticker

Bereits der neunte Spieltag findet in der 3. Liga statt, der MSV Duisburg empfängt am heutigen Samstag den TSV 1860 München. Wer die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker überträgt und wann sie stattfindet, erfahrt Ihr hier.

Außerdem findet Ihr hier die voraussichtlichen Aufstellungen, den Spielplan und die aktuelle Tabellensituation.

Duisburg gegen München: Wo und wann findet das Spiel statt?

Austragungsort des heutigen Samstagsspiels in der 3. Liga zwischen dem MSV und 1860 ist die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg. Schiedsrichter Eric Müller pfeift die Partie um 14 Uhr an, seine Assistenten sind Simon Rott und Yannick Rath.

3. Liga live: MSV Duisburg - 1860 München heute im TV und Livestream

Wie die meisten Drittligaspiele wird auch das heutige Spiel exklusiv auf Magenta Sport übertragen. Der Telekomdienst beginnt seine Sendung eine Viertelstunde vor dem Anpfiff, Kommentator Mario Bast und Moderator Tobias Schäfer werden das Geschehen begleiten.

Magenta Sport könnt Ihr sowohl im TV als auch per Livestream empfangen. Die Magenta-Sport-App ist auf Smartphones und Tablets verfügbar, ein Abonnement des Senders ist jedoch kostenpflichtig.

Duisburg gegen München im Liveticker auf SPOX

Falls Ihr kein Magenta-Abo habt, klickt Euch doch einfach durch unseren Liveticker-Kalender. Dort findet Ihr neben dieser Partie und der Samstags-Konferenz noch viele weitere Sport-Highlights wie die Bundesliga, zweite Liga oder Tennis und die Formel 1.

3. Liga: Zahlen und Fakten zu Duisburg und München

Zuhause hat Duisburg in dieser Saison bislang noch keine Punkte abgegeben.

Nachdem die Sechziger nach dem sechsten Spieltag nur ein Tor von einem Abstiegsrang trennte, haben die Münchner jedes Spiel gewonnen.

Der MSV konnte nur 13 von 49 Duellen gegen die Löwen für sich entscheiden, 23 gewann 1860.

Die voraussichtlichen Aufstellungen von Duisburg und München

Beide Mannschaften müssen auf einige Akteure verzichten. Beim MSV fehlen Connor Krempicki, Sebastian Neumann, Cem Sabanci, Lukas Scepanik und Arne Sicker verletzt, auf Seiten der TSV 1860 fallen Efkan Bekiroglu, Semi Belkahia, Nico Karger, Quirin Moll, Herbert Paul und Eric Weeger aus. Diese Elf könnte jeweils auf dem Feld stehen:

MSV Duisburg: Weinkauf - Bitter, Boeder, Compper, Brügmann - Albutat, Ben Balla - Daschner, Mickels, Stoppelkamp - Vermeij

1860 München: Bonmann - Willsch, Weber, Rieder, Steinhart - Wein, Gebhart - Kindsvater, Ziereis, Klassen - Mölders

© getty

3. Liga: Der 9. Spieltag im Überblick

Am Freitag eröffneten die Würzburger Kickers und der SV Meppen bereits den Spieltag, folgende Begegnungen finden die nächsten Tage noch statt:

Anstoß Heimteam Auswärtsteam 21.09.19, 14 Uhr Chemnitzer FC FC Carl Zeiss Jena 21.09.19, 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern Magdeburg 21.09.19, 14 Uhr MSV Duisburg 1860 München 21.09.19, 14 Uhr SpVgg Unterhaching Sonnenhof Großaspach 21.09.19, 14 Uhr Hallescher FC SC Preußen 06 Münster 21.09.19, 14 Uhr FC Viktoria Köln Eintr. Braunschweig 22.09.19, 13 Uhr FC Hansa Rostock FSV Zwickau 22.09.19, 14 Uhr Bayern München II FC Ingolstadt 23.09.19, 19 Uhr KFC Uerdingen 05 Waldhof Mannheim

3. Liga: Die Tabelle vor dem 9. Spieltag

Am vergangenen Wochenende konnte der Hallescher FC durch einen Sieg am bisherigen Tabellenführer Eintracht Braunschweig vorbeiziehen. Duisburg und München befinden sich im Mittelfeld.