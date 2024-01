St. Pauli vs. Fortuna Düsseldorf heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal Viertelfinale im TV und Livestream?

Wir schreiben die Saison 2003/04. Zum ersten Mal in der Geschichte des DFB-Pokals stehen gleich vier Zweitligisten im Viertelfinale. Alemannia Aachen, MSV Duisburg, VfB Lübeck und die SpVgg Greuther Fürth. Ersterer Verein gelang sogar der Sieg gegen Bayern München und wurde erst von Werder Bremen im Finale gestoppt.

Exakt 20 Jahre sollte es dauern bis es vier Mannschaften aus dem deutschen Unterhaus erneut in die Runde der besten Acht schaffen würden. Hier kommt es gleich zu zwei direkten Zweitligaduellen.

Das erste bestreiten heute der FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf. Beide Mannschaften standen sich bereits am vergangenen Samstag in der 2. Bundesliga gegenüber. Tabellenführer St. Pauli setzte sich mit 2:1 durch und bleibt damit in dieser Saison ungeschlagen.